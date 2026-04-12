Thủ tướng: Tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia

Hà NộiThủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Cảnh sát Quản lý hành chính lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo cao nhất, tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia.

Sáng 12/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ông thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 12/4. Ảnh: Phạm Dự

Thủ tướng ghi nhận, 80 năm qua lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính đã lập nhiều thành tích, chiến công, đồng thời tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Điển hình là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử.

Theo Thủ tướng, lực lượng này đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý, quản trị và phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử. Đây là nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng cảnh sát quản lý hành chính tiếp tục kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi, "kiến tạo phát triển là trọng tâm, người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ". C06 cần tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Ông cũng yêu cầu C06 tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện hành lang pháp lý cho quản lý hành chính, quản trị dữ liệu và chuyển đổi số; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Phạm Dự

Về dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh, xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết trong tuần tới sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Công an, Nội vụ về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; yêu cầu trong tháng 4, các bộ ngành phải chủ động cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận của Trung ương.

Ngoài ra, ông yêu cầu C06 tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh sang quản trị quốc gia hiện đại; từ cách làm mang tính hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, Thủ tướng đề nghị xây dựng đội ngũ vững nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu công nghệ, có tư duy và kỹ năng số; đồng thời có tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quản trị hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lực lượng. Ảnh: Phạm Dự

Điểm lại những dấu mốc trong hành trình 80 năm qua của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ tướng cho biết ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Việt Nam Công an vụ.

Theo đó, trong Sở Công an kỳ có Phòng trật tự. Trong Ty Công an tỉnh có Ban Trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, trật tự vệ sinh, trật tự giao thông, kiểm soát giấy tờ, cấp thẻ căn cước, quản lý hộ khẩu. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phạm Dự