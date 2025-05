Thủ tướng thúc điều tra, xử lý nghiêm việc buôn bán thuốc giả, sữa giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành kiểm tra, xử lý nghiêm và đẩy nhanh tiến độ điều tra hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Ngày 2/5, nội dung trên được Thủ tướng nêu trong công điện gửi các Bộ trưởng Công an, Quốc phòng, Y tế, Công thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các tỉnh thành. Thời gian qua cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô lớn, hoạt động thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân.

Điển hình, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc và bắt giữ 14 người. Hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả bị thu giữ tại Phú Thọ. Một số sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh cũng bị phát hiện là giả.

Nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc. Công an các địa phương ngăn chặn, không để bỏ lọt trường hợp vi phạm liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bộ Y tế siết chặt quản lý sản xuất kinh doanh dược, thực phẩm, mỹ phẩm; đồng thời phối hợp Bộ, ngành, địa phương rà soát vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo cấp thẩm quyền.

Thực phẩm bổ sung sức khỏe Baby Shark bị xác định là hàng giả. Ảnh: Linh Đan

Ba Bộ Công thương, Tài chính và Quốc phòng kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, phân phối tại các kênh bán lẻ, đại lý, sàn thương mại điện tử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát hoạt động quảng cáo báo chí, môi trường mạng và nền tảng mạng xã hội hay xuất bản phẩm liên quan đến các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả trên. Những quảng cáo thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói chung cũng được tăng cường kiểm tra để đảm bảo đúng quy định.

Các địa phương tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn, trên mạng, kể cả hoạt động quảng cáo. Địa phương cũng khẩn trương thu hồi các loại hàng giả trên, giảm tác hại cho người dân.

Đây là lần thứ hai trong nửa tháng qua Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ sữa giả. Hôm 17/4, Thủ tướng đã có văn bản gửi các Bộ liên quan, yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh điều tra sớm kết luận để đưa các nghi phạm ra xét xử, Bộ Y tế chủ trì rà soát vướng mắc trong quy định pháp luật để đề xuất sửa đổi bổ sung. Đến nay, theo quy định doanh nghiệp được quyền tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trừ 4 nhóm dành cho đối tượng đặc biệt. Quy định này tạo nên lỗ hổng pháp lý để các nghi can lách luật sản xuất hàng giả đưa ra thị trường.

Lê Nga