Thủ tướng Thái muốn sống trong trụ sở chính phủ để giảm tắc đường

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha cân nhắc chuyển tới trụ sở chính phủ sống để giảm tắc nghẽn giao thông mà đoàn hộ tống ông có thể gây ra.

Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 18/9 tuyên bố chính phủ của ông sẽ thi hành loạt chính sách mới vào cuối năm nay để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, gồm giảm giá điện và tăng lương tối thiểu ngày, cùng các biện pháp dân túy như giãn nợ cho nông dân và phát tiền cho công dân trưởng thành.

Ông Srettha cuối tuần trước cũng tuyên bố đang cân nhắc chuyển vào sống và làm việc trong trụ sở chính phủ. Ông giải thích rằng do nhà riêng của ông nằm ngay trung tâm thủ đô Bangkok, nên việc đoàn xe hộ tống ông đi và về mỗi ngày có thể khiến giao thông vốn đông đúc càng trở nên tắc nghẽn hơn.

Srettha cũng nói rằng việc ông vào sống trong trụ sở sẽ giúp giảm chi phí di chuyển của đoàn xe hộ tống và tiết kiệm nhiên liệu.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Chai Watcharong cũng cho hay Thủ tướng Srettha đã yêu cầu các thành viên nội các giảm chi phí đi lại bằng tiền ngân sách cũng như giảm số lượng, quy mô của đoàn xe hộ tống để hạn chế tác động tiêu cực.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại Bangkok hôm 6/9. Ảnh: AFP

Từ trước khi nhậm chức, ông Srettha được cho là đã muốn cải tạo một số phòng tại Pakdibodin, thuộc khu phức hợp tòa nhà chính phủ, để biến chúng thành nơi nghỉ ngơi.

Tân Thủ tướng Thái Lan từng được người tiền nhiệm Prayuth Chan-ocha đưa đi tham quan khu phức hợp tòa nhà chính phủ. Ông Srettha cho biết đã trình bày ý tưởng chuyển vào sống tại đây cho ông Prayuth và được người tiền nhiệm ủng hộ, song cũng cảnh báo một số người có thể coi việc này là "khoa trương".

Trong thời gian nắm quyền, ông Prayuth sống ở dinh thự trong khu quân đội, do ông từng là tư lệnh lục quân Thái Lan. Ông Prayuth cho biết vì lý do an ninh, ông sẽ tiếp tục sống tại đây dù đã mãn nhiệm.

Ông Srettha, 61 tuổi, hôm 22/8 được quốc hội bầu làm lãnh đạo mới của Thái Lan, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tháng ở nước này sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Ông tuyên thệ nhậm chức hôm 5/9, cam kết trung thành với chế độ quân chủ.

Ngọc Ánh (Theo Thai PBS)