Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay chở tạng hiến cứu sống 7 người

Thủ tướng Anutin Charnvirakul, trong vai trò phi công tình nguyện, lái máy bay cá nhân từ Bangkok đến tỉnh Loei để tiếp nhận tạng của nam thanh niên chết não, cứu sống 7 bệnh nhân.

Trưa 30/9, ông Anutin hạ cánh xuống sân bay Loei để trực tiếp nhận các tạng hiến từ Bệnh viện Loei. Đây là chuyến bay thiện nguyện đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng, tiếp nối vai trò phi công tình nguyện cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan mà ông đã đảm nhận từ năm 2014, theo Bangkok Post.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đến sân bay Loei hôm 30/9. Ảnh chụp màn hình

Người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi ở huyện Chiang Khan, bị chẩn đoán chết não sau tai nạn. Gia đình anh đã đồng ý hiến tim, gan, hai quả thận, tụy và hai mắt. Các tạng này ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn ở Bangkok để ghép cho các bệnh nhân đang chờ.

Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan cho biết đây là người hiến tạng thứ 20 của tỉnh Loei và là trường hợp thứ 141 trên cả nước trong năm nay.

Ông Anutin, 58 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội hôm 5/9. Là con trai của một cựu bộ trưởng và nhà sáng lập công ty xây dựng lớn, ông Anutin có nền tảng học vấn về kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) và thương mại tại Đại học Thammasat (Thái Lan). Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1996, từng giữ chức Thứ trưởng Y tế, Thứ trưởng Thương mại (2004-2005). Sau khi bị cấm hoạt động chính trị 5 năm, ông trở lại và giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ trước khi được bầu làm người đứng đầu chính phủ.

Ông Anutin (thứ tư từ trái sang) đích thân lái máy bay vận chuyển nội tạng hiến tặng cho bệnh nhân phẫu thuật. Ảnh: Facebook/Anutin Charnvirakul

Bình Minh (Theo The Thaiger, Bangkok Post)