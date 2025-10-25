Thủ tướng Thái Lan hủy dự hội nghị APEC vì Thái hậu qua đời

Thủ tướng Anutin sẽ tới Malaysia dự lễ ký hiệp định hòa bình Thái Lan - Campuchia, nhưng không tham gia hội nghị APEC do Thái hậu Sirikit qua đời.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay quyết định hủy chuyến công du tới Malaysia dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47, để chủ trì phiên họp đặc biệt của nội các sau khi Thái hậu Sirikit qua đời. Phiên họp đặc biệt diễn ra tại Tòa nhà Chính phủ và các quan chức, phóng viên tham dự đều mặc đồ màu đen. Cờ rủ được treo trước tòa nhà này lúc 8h.

Thủ tướng Anutin cho hay ông sẽ tới Malaysia vào ngày 26/10 để dự lễ ký kết hiệp đình hòa bình Campuchia - Thái Lan, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng sau đó sẽ trở về ngay để chuẩn bị cho tang lễ của Thái hậu Sirikit. Ông cũng sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Hàn Quốc tuần tới.

Tổng thống Trump dự kiến đến thủ đô Malaysia vào sáng 26/10, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước truyền thông tại Bangkok ngày 7/9. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp sáng nay, nội các Thái Lan thảo luận về việc tổ chức tang lễ hoàng gia cho Thái hậu Sirikit, theo sắc lệnh Quốc vương ban hành về việc tiến hành lễ tang bằng các nghi thức long trọng nhất theo truyền thống hoàng gia. Linh cữu Thái hậu sẽ được quàn tại chính điện Dusit Maha Prasat ở Đại Cung.

Các thành viên và quan chức trong hoàng gia sẽ để tang một năm kể từ ngày Thái hậu qua đời.

Thái hậu Sirikit "mắc nhiều bệnh" khi nhập viện từ năm 2019 và bà bị nhiễm trùng máu từ hôm 17/10. Mặc dù được đội ngũ y tế nỗ lực điều trị, tình trạng của bà vẫn không cải thiện. Thái hậu qua đời ngày 24/10 tại bệnh viện ở Bangkok, hưởng thọ 93 tuổi.

Thái hậu Sirikit được công chúng Thái Lan yêu mến. Chân dung bà được treo tại nhà riêng, văn phòng làm việc và các không gian công cộng trên khắp đất nước. Sinh nhật bà được lấy làm Ngày của Mẹ tại Thái Lan.

Huyền Lê (Theo Reuters, Nation Thailand)