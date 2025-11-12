Thủ tướng Thái Lan Anutin rơi nước mắt khi tới thăm các binh sĩ bị thương trong vụ nổ mìn ở khu vực biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các quan chức quân sự nước này tối 11/11 tới thăm 4 binh sĩ bị thương do nổ mìn ở tỉnh Sisaket giáp biên giới với Campuchia. Trong số này có trung sĩ Therdsak Samapong bị thương nặng nhất, mất một phần bàn chân bên phải sau vụ nổ.

Trung sĩ Therdsak đã trải qua ca phẫu thuật thứ hai sau khi vết thương của anh có dấu hiệu nhiễm trùng. Khi tới thăm Therdsak, Thủ tướng Anutin không kìm được nước mắt.

Thủ tướng Thái Lan bật khóc khi thăm binh sĩ bị thương vì nổ mìn Thủ tướng Thái Lan Anutin bật khóc khi thăm các binh sĩ bị thương trong vụ nổ mìn ở khu vực biên giới với Campuchia. Video: Thairath

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cùng ngày nhận xét vụ nổ mìn cho thấy "sự thiếu chân thành của Campuchia". Ông Nikorndej kêu gọi Campuchia xin lỗi, điều tra kỹ lưỡng và có các biện pháp ngăn chặn những vụ nổ tương tự.

Ông Nikorndej cho biết tình hình sẽ không leo thang nếu Campuchia thực hiện được những điều kiện đó. Về việc trao trả 18 tù binh Campuchia bị bắt từ hồi tháng 7, Thái Lan nói sẽ hoãn vô thời hạn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng quan chức tới thăm các binh sĩ bị thương do nổ mìn ở biên giới hôm 11/11. Ảnh: Khaosod

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, ngày 11/11 khẳng định vụ nổ mìn là "tàn dư của các cuộc xung đột trong quá khứ" và kêu gọi quân đội Thái Lan tránh tuần tra tại các khu vực có bãi mìn cũ.

Bà Socheata cho biết Campuchia vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan để thúc đẩy hòa bình và ổn định giữa hai nước, đặc biệt là đảm bảo an ninh và an toàn cho dân thường.

Thỏa thuận hòa bình Campuchia và Thái Lan được ký kết tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Văn kiện này vốn được kỳ vọng sẽ đảm bảo hòa bình lâu dài, chấm dứt các hành động thù địch sau xung đột biên giới hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán.

Ngọc Ánh (Theo Thairath, Khaosod, Thai Nation)