Thủ tướng Tây Ban Nha đáp trả Elon Musk về nhập cư

Thủ tướng Sanchez bảo vệ kế hoạch hợp thức hóa nửa triệu người nhập cư không giấy tờ ở nước này, sau khi Musk thể hiện quan điểm phản đối.

Tỷ phú Elon Musk ngày 29/1 chia sẻ lại bài đăng của một tài khoản X mang lập trường cánh hữu, chỉ trích kế hoạch của chính phủ Tây Ban Nha về hợp thức hóa tình trạng cư trú cho khoảng 500.000 lao động nhập cư không giấy tờ tại nước này.

Kế hoạch được phê duyệt một ngày trước, bất chấp đi ngược lại xu hướng siết quản lý nhập cư tại nhiều nước châu Âu và phương Tây. Phe đối lập chính là đảng Nhân dân (PP) và đảng cực hữu Vox phản đối, cho rằng việc hợp thức hóa sẽ khuyến khích nhập cư trái phép.

Tài khoản cánh hữu mô tả chính sách này nhằm "nhập khẩu cử tri trung thành" với đảng cánh tả của Thủ tướng Pedro Sanchez, gọi đây là "hành vi dàn xếp bầu cử" . Musk không đưa ra lời công kích nào nhắm vào lãnh đạo Tây Ban Nha, chỉ viết một từ "Wow" kèm theo bài đăng mà mình chia sẻ lại.

Thủ tướng Tây Ban Nha phản hồi ngay trong bài đăng của Musk trên X với thông điệp: "Sao Hỏa có thể chờ. Nhân loại thì không". Dòng bình luận dường như mỉa mai ý tưởng mà ông Musk thường nhắc tới rằng con người cuối cùng phải chuyển đến Sao Hỏa để duy trì nền văn minh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (trái) và tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: AFP

Ngày 30/1, ông Sanchez đăng tiếp một video nói tiếng Anh để bảo vệ chính sách nhập cư, nhắm tới "những người chỉ trích rằng chúng tôi đang đi quá xa".

"Từ khi nào việc công nhận quyền chính đáng của người khác trở thành điều cực đoan? Từ khi nào sự đồng cảm trở thành thứ gì đó đặc biệt? Tây Ban Nha, trước hết, là một đất nước của sự chào đón. Con đường chúng tôi chọn là phẩm giá, cộng đồng và công lý", ông Sanchez nói.

Thủ tướng Tây Ban Nha lập luận người nhập cư là yếu tố then chốt trong nền kinh tế, giúp tạo ra mức tăng trưởng 2,8% năm ngoái, gần gấp đôi mức 1,5% của toàn khu vực đồng euro. Ông cho rằng trong bối cảnh dân số già và tỷ lệ sinh thấp, Tây Ban Nha cần người nhập cư để duy trì lực lượng lao động và hệ thống lương hưu.

Dữ liệu kinh tế khác cho thấy GDP Tây Ban Nha được dự báo tăng 2,2% năm 2026, so với 1,2% của khu vực đồng euro. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 10% vào cuối năm 2025, mức thấp nhất trong gần 18 năm. Tây Ban Nha ghi nhận số người nhập cư tăng từ sau đại dịch, trong đó có người không giấy tờ từ Colombia, Peru và Honduras.

Căng thẳng giữa ông Musk và chính phủ Tây Ban Nha từng bùng lên đầu tháng này, khi tỷ phú Mỹ gợi ý tại Davos rằng châu Âu có thể tạo đủ điện bằng cách phủ các khu vực thưa dân ở Tây Ban Nha bằng pin mặt trời. Bộ trưởng Môi trường Sara Aagesen gọi đề xuất này là "phóng đại thực tế".

Thanh Danh (Theo AFP, Mundo)