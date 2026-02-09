Thủ tướng Takaichi: Tiềm năng quan hệ Nhật - Mỹ là vô hạn

Bà Takaichi bày tỏ mong muốn thăm Nhà Trắng và đề cao quan hệ Nhật - Mỹ, sau khi đảng LDP giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử.

"Tôi muốn được tới thăm Nhà Trắng trong mùa xuân và tiếp tục hợp tác để tăng cường hơn nữa liên minh Mỹ - Nhật", Thủ tướng Sanae Takaichi viết trong bài đăng trên X ngày 8/1. Bà cho rằng tiềm năng phát triển của liên minh Nhật - Mỹ là "vô hạn", nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước được "xây dựng trên sự tin tưởng sâu sắc và hợp tác chặt chẽ, mạnh mẽ".

Bình luận được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

Tổng thống Trump (trái) bắt tay Thủ tướng Takaichi tại Tokyo hôm 28/10/2025. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đăng bài trên mạng xã hội Truth Social để chúc mừng Thủ tướng Nhật. "Bà là lãnh đạo được kính trọng và rất được lòng dân. Quyết định kêu gọi bầu cử táo bạo và sáng suốt của bà đã mang lại kết quả tuyệt vời", ông viết.

Ông chủ Nhà Trắng cho hay "rất vinh dự" khi ủng hộ Thủ tướng Takaichi và liên minh của bà, đồng thời chúc lãnh đạo Nhật Bản sẽ thành công. "Người dân Nhật Bản tuyệt vời và những người đã bỏ phiếu với tinh thần nhiệt tình như vậy sẽ luôn nhận được ủng hộ mạnh mẽ của tôi", ông cho hay.

LDP giành được ít nhất 310 ghế trong cuộc bầu cử ngày 8/1, tương đương mức 2/3 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản. Điều này khiến LDP trở thành đảng đầu tiên đạt thành tích này ở Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II, cho phép họ sửa đổi hiến pháp và ban hành các dự luật ngay cả khi bị Thượng viện bác bỏ.

Kết quả vượt xa con số 198 ghế LDP kiểm soát trước bầu cử, lẫn ngưỡng 233 ghế cần thiết để kiểm soát chương trình nghị sự. Chiến thắng cho phép LDP nắm ưu thế đa số ở Hạ viện Nhật Bản mà không cần liên minh với đảng phái nào khác, giúp bà Takaichi tiếp tục nắm quyền mà không cần thỏa hiệp chính sách.

Bà Takaichi, 64 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025 và nội các của bà đang nhận được tỷ lệ ủng hộ khoảng 70%.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)