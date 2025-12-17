Thủ tướng Takaichi: Nhật Bản luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nói luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc, khi quan hệ hai nước căng thẳng vì phát ngôn của bà về đảo Đài Loan.

"Trung Quốc là nước láng giềng quan trọng đối với Nhật Bản và chúng ta cần xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định. Nhật Bản luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc. Chúng tôi không đóng cánh cửa đó", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói ngày 17/12.

Bà Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục đối thoại thẳng thắn và thúc đẩy toàn diện mối quan hệ cùng có lợi với Trung Quốc, dựa trên các lợi ích chiến lược chung.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo ngày 17/12. Ảnh: AFP

Phát ngôn mới nhất của Thủ tướng Takaichi dường như là tín hiệu cho thấy bà muốn hạ nhiệt căng thẳng với Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm 16/12 nhắc lại yêu cầu Nhật Bản rút lại phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về đảo Đài Loan. Ông Quách nhận xét Nhật Bản đang "tìm cách lảng tránh vấn đề".

Bà Takaichi tháng trước phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này, nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Phát biểu này đã đẩy mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc vào khủng hoảng. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

Bắc Kinh đã phát cảnh báo công dân hạn chế đến Nhật Bản, khuyến cáo sinh viên cân nhắc kỹ việc du học tại Nhật Bản. Nhiều bộ phim điện ảnh Nhật Bản bị rút khỏi rạp chiếu tại Trung Quốc, các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật bị hủy bỏ. Trên mạng xã hội Trung Quốc dấy lên làn sóng tẩy chay hàng hóa và nhà hàng Nhật Bản. Bắc Kinh cũng siết chặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, vốn được áp đặt liên quan đến vấn đề nước thải Fukushima.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Nippon)