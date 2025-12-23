Thủ tướng Slovakia trượt patin khánh thành đường hầm cao tốc

Thủ tướng Robert Fico làm lễ khánh thành đường hầm cao tốc dài nhất Slovakia bằng cách trượt patin qua 7,5 km chiều dài công trình.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 22/12 dự lễ khánh thành đường hầm Visnove sau hơn ba thập kỷ quy hoạch và 10 năm thi công. Ông Fico đã trượt patin xuyên qua toàn bộ chiều dài 7,5 km của đường hầm cao tốc dài nhất Slovakia.

Ông Fico sau đó đăng video trượt patin lên Facebook, ca ngợi đường hầm Visnove là thành tựu lớn của quốc gia, đồng thời chỉ trích những người tiền nhiệm đã khiến quá trình xây dựng kéo dài.

"Những người chưa từng làm gì cho dự án này hoặc từng phản đối nó, hôm nay lại quay sang bôi nhọ. Còn những người hiểu được ý nghĩa của việc đưa dự án về đích thì đang nở nụ cười", ông viết.

Thủ tướng Slovakia trượt patin khánh thành đường hầm Thủ tướng Slovakia trượt patin xuyên đường hầm Visnove. Video: Facebook/Robert Fico

Dự án đường hầm Visnove được đề xuất vào đầu thập niên 1990, khởi công vào cuối những năm 2000 dưới nhiệm kỳ đầu của ông Fico, nhưng sau đó bị thủ tướng Mikulas Dzurinda đình chỉ do lo ngại về chi phí.

Dự án sau cùng được khởi động lại, song liên tục bị trì hoãn, thay đổi nhà thầu, nhiều lần chậm tiến độ.

Đường hầm này là hạng mục trọng tâm của đoạn đường mới dài 13,5 km trên tuyến cao tốc D1, trục giao thông đông đúc, lâu đời và dài nhất ở Slovakia, chạy theo hướng đông - tây xuyên suốt phần lớn lãnh thổ nước này. Ngoài hầm đường bộ, tuyến đường mới còn gồm nhiều cầu, chạy xuyên dãy núi Mala Fatra.

Hầm Visnove mới khánh thành của Slovakia. Ảnh: TARS

Đức Trung (Theo RT, Vlada, Slovak Spectator)