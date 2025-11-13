Thủ tướng sắp dự hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngày 16-24/11, theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10/1/1976. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, chủ yếu là nhập siêu dầu thô. Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện...

Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài cho nhà máy.

Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/10/1962. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hóa chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay tổ chức tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, có chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững". Sự kiện sẽ tập trung vào 4 trọng tâm gồm tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai; thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp; huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm, bền vững.

G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 và những nền kinh tế lớn khác. G20 chiếm 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế. Đây là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu.

Việt Nam đã 6 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Huyền Lê