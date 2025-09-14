Thủ tướng Qatar kêu gọi trừng phạt Israel

Thủ tướng Qatar kêu gọi thế giới trừng phạt Israel vì "những tội ác" của nước này, nhấn mạnh Doha sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải ở Gaza.

"Đã đến lúc cộng đồng quốc tế chấm dứt sử dụng tiêu chuẩn kép và trừng phạt Israel vì tất cả những tội ác mà nước này gây ra. Israel phải biết rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến hủy diệt mà người dân Palestine anh em của chúng tôi đang phải gánh chịu", Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Thủ tướng Al-Thani cũng khẳng định những hành động của Israel sẽ không ngăn trở Qatar, cùng với Ai Cập và Mỹ, tiếp tục nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Những bình luận của ông Al-Thani được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp do Qatar chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Arab và Hồi giáo nhằm thảo luận về cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Doha của Qatar.

Thủ tướng Al-Thani tại cuộc họp báo ở thủ đô Doha ngày 9/9. Ảnh: AFP

Giới chức Israel chưa lên tiếng về phát biểu của Thủ tướng Qatar.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13/9 tiếp tục bảo vệ quyết định không kích mục tiêu ở Doha. "Các thủ lĩnh Hamas đang sống ở Qatar chẳng quan tâm gì đến người dân Gaza. Họ ngăn chặn mọi nỗ lực ngừng bắn nhằm kéo dài chiến sự. Loại bỏ họ sẽ xóa bỏ trở ngại chính đối với nỗ lực giải cứu toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự", ông cho hay.

Quân đội Israel hôm 9/9 nhắm mục tiêu vào những lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở Doha. Hamas cho biết các lãnh đạo chủ chốt vẫn sống sót sau vụ tập kích, nhưng 5 thành viên của nhóm đã thiệt mạng, trong đó có con trai của nhà đàm phán cấp cao Khalil Al-Hayya. Một thành viên lực lượng an ninh Qatar cũng thiệt mạng trong vụ tập kích.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9 ra tuyên bố lên án vụ không kích nhằm vào Doha và kêu gọi giảm leo thang, nhưng không đề cập tới Israel. Thủ tướng Al-Thani, người tham dự cuộc họp khẩn của HĐBA, hoan nghênh tuyên bố và tái khẳng định cam kết của Qatar về duy trì vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột.

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo bày tỏ lo ngại cuộc không kích vào Doha là "sự leo thang đáng báo động", có nguy cơ mở ra giai đoạn mới và nguy hiểm trong xung đột, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, AP)