Thủ tướng Pháp vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Lecornu đối mặt hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên tiếp vài ngày sau khi được tái bổ nhiệm và đều vượt qua thành công.

Hạ viện Pháp ngày 16/10 tổ chức hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm riêng rẽ đối với Thủ tướng Sebastien Lecornu, lần lượt theo đề xuất của đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) và cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN).

271 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ bãi nhiệm trong cuộc đầu tiên và 144 người bỏ phiếu tương tự trong cuộc thứ hai, thấp hơn con số cần thiết là 289.

Nỗ lực phế truất Thủ tướng Pháp của LFI và RN thất bại do không nhận được ủng hộ của đảng cánh tả Xã hội (PS).

Đảng này ban đầu đe dọa sẽ tán thành bãi nhiệm nếu ông Lecornu không đình chỉ cải cách lương hưu gây tranh cãi hồi năm 2023, trong đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Thủ tướng Pháp hôm 14/10 đáp ứng yêu cầu trên của PS, trong nỗ lực nhằm duy trì nội các hiện tại đủ lâu để thông qua ngân sách "thắt lưng buộc bụng" hết sức cần thiết vào cuối năm nay.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại Hạ viện hôm 16/10. Ảnh: AFP

Dù vậy, nghị sĩ PS Laurent Baumel hôm 16/10 cảnh báo rằng họ ủng hộ Thủ tướng Lecornu lần này không đồng nghĩa sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai, đồng thời kêu gọi "các nhượng bộ mới" trong đàm phán về ngân sách.

Ông Lecornu mới được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tuần trước, 4 ngày sau khi từ chức do vấp phải làn sóng phản đối vì nội các "toàn những gương mặt cũ". Ông đã công bố nội các mới kịp thời để trình dự thảo ngân sách lên quốc hội.

Nỗ lực thông qua dự thảo ngân sách của Thủ tướng Lecornu dự kiến rất khó khăn, do quốc hội nước này đang chia rẽ sâu sắc.

Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực sử dụng đồng euro, rơi vào bất ổn chính trị kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ tổ chức bầu cử sớm vào năm ngoái nhằm củng cố quyền lực. Tuy nhiên, kết quả là Pháp phải đối mặt với tình trạng "quốc hội treo", không đảng phái nào chiếm thế đa số tại cơ quan lập pháp, cũng như giúp phe cực hữu có thêm ghế.

Pháp đang chật vật thúc đẩy các biện pháp cắt giảm chi tiêu do chịu áp lực từ Liên minh châu Âu (EU) về việc kiểm soát thâm hụt và nợ công. Nỗ lực này đã khiến hai người tiền nhiệm của Thủ tướng Lecornu mất chức.

Tỷ lệ nợ trên GDP của Pháp hiện cao thứ ba EU, chỉ sau Hy Lạp và Italy, và gần gấp đôi mức trần 60% theo quy định của khối.

Ông Lecornu cam kết sẽ không sử dụng một công cụ đặc biệt trong hiến pháp, vốn đã được dùng để thông qua mọi dự luật ngân sách mà không cần bỏ phiếu kể từ năm 2022, và cam kết đưa vấn đề này ra tranh luận công khai. "Chính phủ sẽ đưa ra gợi ý, chúng ta sẽ tranh luận rồi bỏ phiếu", Thủ tướng Pháp nói hôm 14/10.

Tuy nhiên, phe đối lập đang khiến sự lạc quan của ông bị thách thức. Chính trị gia Marine Le Pen thuộc đảng RN cáo buộc các nghị sĩ không bãi nhiệm ông Lecornu chỉ vì "sợ phải bầu cử", thêm rằng đang ngày càng "mất kiên nhẫn" khi chờ đợi giải tán quốc hội.

Phe cựu hữu cho rằng cơ hội tốt nhất để giành quyền lực là trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, khi ông Macron kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)