Thủ tướng Pháp ủng hộ đình chỉ cải cách gây tranh cãi của ông Macron

Thủ tướng Lecornu bày tỏ ủng hộ đình chỉ cải cách lương hưu gây tranh cãi hồi năm 2023 của Tổng thống Macron, trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

"Mùa thu này, tôi sẽ đề xuất với quốc hội rằng chúng ta nên đình chỉ cải cách lương hưu năm 2023 cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027", Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước quốc hội ngày 14/10, trong tiếng vỗ tay của các đảng cánh tả.

Luật cải cách lương hưu được coi là thay đổi mang dấu ấn đặc trưng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Emmanuel Macron. Theo đó, Pháp sẽ nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030 và yêu cầu người lao động làm việc ít nhất 43 năm để nhận đủ lương hưu. Chính quyền Macron gọi đây là cải cách cần thiết để giúp hệ thống lương hưu không bị thâm hụt trong những năm tới.

Ông Lecornu được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng tuần trước, 4 ngày sau khi xin từ chức. Ông cần sự ủng hộ của đảng Xã hội trong quốc hội nếu muốn duy trì chính phủ mới thành lập.

Các đảng đối lập cực hữu và cực tả đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông Lecornu vào sáng 16/10, đồng thời yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trước quốc hội ngày 14/10. Ảnh: AFP

Dự luật cải cách lương hưu từng dẫn đến nhiều tháng tranh luận chính trị, đình công và biểu tình trước khi được thông qua nhờ cơ chế hiến định 49:3. Đây là quy định đặc biệt trong hiến pháp Pháp, cho phép chính phủ thông qua dự luật mà không cần quốc hội biểu quyết. Thủ tướng khi đó Elisabeth Borne đã áp dụng cơ chế này, khiến phe đối lập và công đoàn phản đối gay gắt.

Ông Lecornu tuần trước cho biết đối với nhiều người Pháp, sự kiện này như "vết thương của nền dân chủ". Phát biểu trước quốc hội, ông nói việc tạm dừng cải cách lương hưu sẽ khiến ngân sách tốn 464 triệu USD năm 2026 và thêm 2 tỷ USD vào năm 2027. Khoản tiền này phải được "bù đắp bằng các biện pháp tiết kiệm khác".

Ông Lecornu là Thủ tướng thứ ba của Pháp trong một năm qua. Ngay cả khi vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm, ông vẫn cần được quốc hội thông qua ngân sách mới nhằm giảm thâm hụt ngân sách xuống 5,4% GDP trong năm nay.

Đầu năm nay, nợ công của Pháp ở mức 3,9 nghìn tỷ USD, tương đương gần 114% GDP, cao thứ ba trong khu vực đồng euro sau Hy Lạp, Italy. Mức thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 là 5,8% GDP, cao hơn nhiều so với mục tiêu 3% của Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Lecornu là một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Macron, vì vậy việc ông ủng hộ đình chỉ cải cách gây tranh cãi này cho thấy chính ông Macron đang muốn tránh gây thêm bất ổn.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Huyền Lê (Theo BBC, CNN)