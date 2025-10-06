Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

Thủ tướng Sebastien Lecornu, người được bổ nhiệm tháng trước, đã đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nội các mới được công bố.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Sebastien Lecornu.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại Paris ngày 3/10. Ảnh: AFP

Ông Lecornu, 39 tuổi, cựu bộ trưởng quốc phòng, được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng hôm 9/9. Tổng thống sau đó yêu cầu ông đàm phán với tất cả đảng phái chính trị trong quốc hội để tìm kiếm thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi thành lập nội các mới.

Lecornu trở thành thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Người tiền nhiệm của ông, Francois Bayrou, đã bị quốc hội Pháp phế truất khỏi vị trí thủ tướng sau nhiều tranh cãi về kế hoạch mạnh tay kiểm soát nợ công. Quốc hội Pháp đang trong tình trạng chia rẽ sâu sắc giữa ba phe đối lập.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)