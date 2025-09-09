Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.

Kết quả bỏ phiếu tại quốc hội Pháp ngày 8/9 cho thấy 364 nghị sĩ bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ và 194 nghị sĩ bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet tuyên bố dựa theo Điều 50 trong hiến pháp, Thủ tướng Francois Bayrou buộc phải nộp đơn từ chức, chỉ sau 9 tháng tại nhiệm.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu trước quốc hội ngày 8/9. Ảnh: AP

Ông Bayrou trở thành thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thay vì bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông trước đó đã gây bất ngờ với đồng minh khi kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm để chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài xoay quanh đề xuất cắt giảm mạnh tay ngân sách 2026. Đề xuất của ông Bayrou có thể tiết kiệm chi phí khoảng 52 tỷ USD để giảm bớt gánh nặng nợ của Pháp.

"Rủi ro lớn nhất là không bỏ phiếu, để mọi thứ vẫn diễn ra như vậy mà không có gì thay đổi", ông Bayrou phát biểu trước quốc hội, bảo vệ quyết định mở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Bayrou khẳng định chính phủ của ông đã đề xuất kế hoạch để Pháp có thể "thoát khỏi sóng nợ không thể tránh khỏi đang nhấn chìm đất nước trong vài năm tới".

Phủ tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron đã biết kết quả và sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới "trong những ngày tới", chấm dứt đồn đoán rằng Tổng thống có thể sẽ kêu gọi bầu cử sớm. Ông Macron sẽ gặp Bayrou vào ngày 9/9 để chấp nhận đơn từ chức.

Ông Bayrou là thủ tướng thứ sáu dưới thời Tổng thống Macron kể từ cuộc bầu cử năm 2017. Việc ông Bayrou bị phế truất khiến ông Macron phải đối mặt thêm vấn đề nội bộ mới, trong lúc đang dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Ngọc Ánh (Theo AFP)