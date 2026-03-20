Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nga theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ diễn ra ngày 22-25/3, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, nâng cấp Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Năm qua hai nước vừa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác an ninh, quốc phòng được thúc đẩy với nhiều hướng và phương diện đa dạng, là trụ cột trong quan hệ song phương. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,77 tỷ USD, theo Hải quan Việt Nam.

Dầu khí - năng lượng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương, hai bên đang đàm phán và thúc đẩy ký kết các văn bản trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí; quan tâm khôi phục, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân và phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.

Hiện có khoảng 60.000-80.000 người Việt sinh sống ở Nga.

