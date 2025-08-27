Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị SCO tại Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 và làm việc tại Trung Quốc trong hai ngày.

Nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 1/9, theo thông cáo ngày 27/8 của Bộ Ngoại giao.

SCO được thành lập năm 2001 tại Thượng Hải, là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh Á - Âu với 6 thành viên ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ và Pakistan gia nhập SCO năm 2017, Iran gia nhập năm 2023 và Belarus trở thành thành viên tổ chức này năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGC

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008 và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược vào năm 2023.

Việt - Trung đã tăng cường các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn).

Kim ngạch thương mại song phương cả năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 136,47 tỷ USD.

Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%; đứng thứ ba về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỷ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ hai về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD (sau Singapore).

Việt Nam năm ngoái đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Huyền Lê