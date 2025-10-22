Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngày 25-28/10, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Năm 2025 đánh dấu tròn ba thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên ASEAN. Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN, gắn liền với những dấu mốc phát triển mang tính bước ngoặt của tổ chức.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng cộng đồng ASEAN thời gian tới. Đặc biệt, vào dịp này, lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Ngọc Ánh