Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp đến Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại Vientiane vào tuần sau.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngày 2-3/12 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo hôm nay.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu ước tính đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,41% so với cùng kỳ năm trước. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong những năm tới.

Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư vào Lào, với tổng vốn đăng ký là 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD.

Hiện có khoảng 12.000 lưu học sinh Lào tại các cơ sở giáo dục Việt Nam. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Thanh Tâm