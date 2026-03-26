Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga.

Tại cuộc hội kiến ngày 25/3 ở thủ đô Moskva, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi trọng việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Putin cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương, nhấn mạnh Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, mong muốn mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, muốn cùng Nga làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, khai thác tiềm năng và lợi thế mỗi nước, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu, thiết lập cơ chế hợp tác mới.

Việt - Nga cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải, hướng tới nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Putin xác định hợp tác năng lượng - dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước. Đánh giá cao nỗ lực của hai nước trong kết thúc đàm phán, ký Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tổng thống Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và sẽ chỉ đạo chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, sớm khởi động dự án. Hai bên ủng hộ các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các lãnh đạo cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học - công nghệ. Thủ tướng đánh giá cao nền khoa học cơ bản cũng như các công nghệ vượt trội của Nga và đề nghị hai bên chú trọng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học cơ bản, công nghệ mới, công nghệ cao, y sinh và hàng không vũ trụ.

Việt - Nga nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga. Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường học bổng cho sinh viên Việt Nam để tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Nga.

Hai lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp và Tổng thống Putin đã nhận lời.

Như Tâm