Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO, khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu.

Trong cuộc hội kiến bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo Nga về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cũng như việc Nga đã cử đoàn do Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm và đoàn quân nhân sang tham gia Lễ diễu binh.

Thủ tướng khẳng định đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam giải phóng ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Ông nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ hai nước, nhất là sau chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận nhân dịp các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu, khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga triển khai hợp tác cùng phía Việt Nam.

Đây là hoạt động trong chuyến công tác bắt đầu từ hôm 31/8 nhằm dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tối 1/9, Thủ tướng rời Thiên Tân về Hà Nội.

Huyền Lê