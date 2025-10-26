Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Trump

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc ngắn với Tổng thống Trump và gặp lãnh đạo nhiều nước trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng chuyển lời mời Tổng thống Trump thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Ông Trump vui vẻ nhận lời, cho biết rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Mỹ thu xếp chuyến thăm nước này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Donald Trump tại Malaysia hôm 26/10. Ảnh: VGP

Tại cuộc tiếp xúc, hai lãnh đạo thống nhất thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cấp cao Mỹ sớm phản hồi về những vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13 cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Mỹ là một trong các Đối tác Chiến lược toàn diện nhất của ASEAN. Ông đề xuất 4 định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN - Mỹ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả thời gian tới.

Đầu tiên là thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững. Đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng, trong đó có kết nối hạ tầng năng lượng và hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

Tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó sáng kiến của Mỹ về chống lừa đảo trực tuyến và sáng kiến của Việt Nam về nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm truy nã là cơ sở để ASEAN - Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Cuối cùng là tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ ở Malaysia hôm 26/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và Mỹ cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có Biển Đông, vì lợi ích của tất cả quốc gia và người dân khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó có giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tổng thống Trump khẳng định Đông Nam Á giữ vị trí hết sức quan trọng trong chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thêm rằng Washington sẽ tiếp tục là đối tác và bạn của các nước trong khu vực.

Mỹ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với ASEAN, không những về kinh tế, thương mại, năng lượng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo... mà còn vì các mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho mọi nước ở khu vực, cũng như vì lợi ích của người dân và các thế hệ tương lai.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ASEAN giải quyết những thách thức chung trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của hiệp hội và lợi ích chính đáng của các quốc gia thành viên.

Các lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã thông qua "Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN - Mỹ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn", làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày đã gặp Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Phạm Giang