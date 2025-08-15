Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và phát huy cơ chế hợp tác.

Theo đề nghị của phía Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư xuyên biên giới và tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Manet chiều 15/8. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đủ điều kiện, cũng như tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội Campuchia. Ông cũng đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải quyết hòa bình mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn mà Campuchia và Thái Lan đạt được ngày 28/7, nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Phạm Giang