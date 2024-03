Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand ngày 9-11/3.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân hạ cánh xuống sân bay Auckland chiều 9/3. Đây là chuyến thăm New Zealand đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Auckland ngày 9/3. Ảnh: Dương Giang

Đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay có Bộ trưởng Phát triển Kinh tế New Zealand Melissa Lee; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao và Thương mại Rod Harris; Đại sứ New Zealand được bổ nhiệm tại Việt Nam Caroline Beresford và các quan chức khác. Phía Việt Nam có Đại sứ tại New Zealand Nguyễn Văn Trung và cán bộ Đại sứ quán.

Tại Auckland, Thủ tướng sẽ tiếp nhóm khoa học công nghệ người Việt (VietTech NZ), Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand New Quigley, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland Simon Bridges và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand, thăm Trung tâm nghiên cứu cây trồng và thực phẩm.

Sau các hoạt động ở Auckland, Thủ tướng sẽ đến thủ đô Wellington dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon, ký kết các văn kiện hợp tác; tọa đàm với doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand; hội kiến Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền New Zealand; phát biểu chính sách và gặp gỡ sinh viên Đại học Victoria. Ông cũng sẽ gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 9/2009, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 7/2020.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14, nhà xuất khẩu thứ 13 và nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 tới 750 triệu USD năm 2013, với tốc độ tăng bình quân khoảng 20% một năm. Năm 2022 đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 5,6% so với năm 2022.

Cộng đồng người Việt tại New Zealand đón Thủ tướng Phạm Minh Chính ở khách sạn ngày 9/3. Ảnh: Dương Giang

Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực gồm bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington.

