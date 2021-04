Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật'

Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng, lúc 15h50 chiều 5/4.

Trong 466 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 97,08% tổng số đại biểu), có 462 người tán thành (96,25%), không tán thành 4 (0,83%). Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay.

Lúc 16h, đội nghi lễ tiến vào vị trí. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của tân Thủ tướng.

Ông Phạm Minh Chính cúi mình chào lá cờ Tổ quốc và bước lên bục thực hiện nghi lễ. "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó", tân Thủ tướng nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu nhậm chức, ông Phạm Minh Chính nói việc được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ "là vinh dự cá nhân, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó".

Ông nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

"Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", tân Thủ tướng nói.

Theo ông, Chính phủ và Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 đã "tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế đánh giá cao".

Tân Thủ tướng nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức Video: Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Năm nhiệm vụ ông đặt ra trong thời gian tới, đầu tiên là xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội XIII, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Tân Thủ tướng cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đề cao tinh thân thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội; chủ động phòng ngừa và kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng các cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

"Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông nói.

Từ trái qua: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính bên hành lang Quốc hội, chiều 5/4. Ảnh: Giang Huy

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh sẽ huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ...

Theo ông, Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với trọng trách mới được giao, ông Phạm Minh Chính nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các thành viên Chính phủ "đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc".

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy

Ông Phạm Minh Chính trở thành Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên được bầu làm Thủ tướng, và là người đứng đầu Chính phủ thứ 9 trong lịch sử kể từ năm 1945.

Sáng nay 5/4, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữ chức Chủ tịch nước.

Ông Phạm Minh Chính 63 tuổi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng; quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông là cán bộ trưởng thành từ nhiều vị trí công tác khác nhau. Khởi điểm là nghiên cứu viên khoa học, Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ; năm 1989, ông làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam ở Rumani.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Cục trưởng Bộ Công an; từng là chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ; giảng viên Đại học. Tháng 4/2007, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an; đến cuối năm 2009, phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Một năm sau giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục này.

Ông Chính giữ chức Thứ trưởng Công an từ tháng 8/2010; sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh từ tháng 8/2011.

Tháng 4/2015, Bộ Chính trị điều động ông Chính về Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị tháng 1/2016, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII, ông tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

Chính phủ đương nhiệm có 26 thành viên, trong đó 4 Phó thủ tướng và 21 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong hai ngày 7 và 8/4, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ, với dự kiến 9 chức danh sẽ được kiện toàn do đây là những vị không tham gia Trung ương khóa XIII. Các thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khóa mới, gồm: Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; các Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Hoàng Thùy