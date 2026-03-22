Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức ngày 22-25/3 theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay Vnukovo 2 ở thủ đô Moskva của Nga hôm nay. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nga trong năm nay.

Đón Thủ tướng tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng các quan chức hai nước và cộng đồng người Việt Nam ở Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Vnukovo 2, Moskva, Nga ngày 22/3. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko và Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Thủ tướng sẽ thảo luận với các lãnh đạo Nga về tăng cường và củng cố quan hệ song phương, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

Chuyến thăm của Thủ tướng góp phần nâng tầm các lĩnh vực hợp tác song phương, đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hai bên dự kiến ký các hiệp định quan trọng, cũng như nâng tầm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là điện hạt nhân, dầu khí.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, nâng cấp Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Năm qua hai nước vừa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,77 tỷ USD, theo Hải quan Việt Nam.

Dầu khí - năng lượng là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương, hai bên đang đàm phán và thúc đẩy ký kết các văn bản trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí, quan tâm khôi phục, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân và phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam.

