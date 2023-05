Thủ tướng Papua New Guinea thực hiện phong tục chạm chân Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cúi người và chạm vào chân ông Narendra Modi để thể hiện sự tôn trọng khi chào đón Thủ tướng Ấn Độ tới quốc đảo.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thủ đô Port Moresby 21/5, bắt đầu chuyến thăm Papua New Guinea. Ông được chính phủ Papua New Guinea trải thảm đỏ, bắn 19 phát đại bác chào mừng, khác với truyền thống không tiếp lãnh đạo nước ngoài sau khi Mặt Trời lặn của quốc đảo.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đón người đồng cấp Ấn Độ tại thang máy bay. Ông Marape còn cúi người xuống và chạm vào chân ông Modi, hành động thể hiện sự tôn trọng thường thấy trong văn hóa Ấn Độ.

"Tôi rất cảm ơn Thủ tướng Marape vì đã đến sân bay tiếp đón. Đây là một cử chỉ rất đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi. Tôi mong chờ được tăng cường các mối quan hệ giữa Ấn Độ và đất nước tuyệt vời này trong chuyến thăm của mình", Thủ tướng Modi viết trên Twitter.

Thủ tướng Papua New Guinea cúi người chạm chân Thủ tướng Ấn Độ Thủ tướng Papua New Guinea James Marape tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại sân bay thủ đô Port Moresby ngày 21/5. Video: ANI

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ thăm Papua New Guinea và Port Moresby là điểm dừng chân thứ hai của ông Modi trong chuyến công du, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản. Ông Modi và ông Marape ngày 22/5 sẽ đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Ấn Độ và Các đảo Thái Bình Dương (FIPIC).

Papua New Guinea là quốc đảo Thái Bình Dương có diện tích hơn 460.000 km2 và dân số 8,9 triệu người. Ấn Độ và Papua New Guinea có quan hệ thân thiết. Năm 2021, Ấn Độ đã hỗ trợ lượng lớn vaccine Covid-19 cho Papua New Guinea trong lúc quốc đảo đối mặt khủng hoảng y tế, do nguồn cung vaccine theo cơ chế COVAX bị trì hoãn.

Sau Papua New Guinea, ông Modi sẽ thăm Australia ngày 22-24/5 trước khi về nước.

Như Tâm (Theo ANI, Times of India)