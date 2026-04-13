Thủ tướng Orban thất bại trong cuộc bầu cử ở Hungary

Đảng của Thủ tướng Orban chịu thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, khi giành được chưa đến 1/3 số ghế tại quốc hội Hungary.

"Kết quả bầu cử chưa đầy đủ, nhưng đã rõ ràng và dễ hiểu. Đây là kết quả đau đớn nhưng không thể phủ nhận: Chúng tôi không còn được người dân tin tưởng giao phó trách nhiệm và cơ hội lãnh đạo", Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu hôm 12/4 tại trụ sở vận động bầu cử của đảng Fidesz, thừa nhận thất bại trước đảng đối lập Tisza trong cuộc tổng tuyển cử.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 79,50%, phản ánh tầm quan trọng của cuộc bầu cử được mô tả là sẽ định đoạt tương lai của Hungary trong Liên minh châu Âu (EU). Với kết quả này, Thủ tướng Orban, 62 tuổi, sẽ kết thúc 16 năm lãnh đạo Hungary sau nhiều tranh cãi về những cải cách tư pháp và xa rời EU thời gian qua.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest đêm 12/4. Ảnh: AFP

Kết quả kiểm phiếu đã gần như hoàn tất, cho thấy đảng trung hữu Tisza của chính trị gia Peter Magyar sẽ nắm 138 trong tổng số 199 ghế tại quốc hội, vượt mức đa số 2/3 cần thiết để thông qua các thay đổi lớn về luật và hiến pháp. Đảng Fidesz của ông Orban giành khoảng 55 ghế.

Phát biểu trước người ủng hộ tại thủ đô Budapest, ông Magyar, 45 tuổi, tuyên bố chiến thắng và cho rằng kết quả này mở ra cơ hội thay đổi hệ thống tại Hungary. Ông cam kết khôi phục các cơ chế kiểm soát quyền lực và đảm bảo hoạt động dân chủ, đồng thời kêu gọi đoàn kết toàn quốc để đưa Hungary "trở lại con đường đúng đắn".

Chiến thắng của đảng Tisza có thể tác động đến quan hệ giữa Hungary và EU, trong đó có khả năng thúc đẩy những tiến trình hợp tác và giải quyết bất đồng tồn tại trước đây.

"Hungary đã chọn châu Âu, còn châu Âu luôn chọn Hungary", Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, một trong những lãnh đạo hàng đầu của EU, bình luận về kết quả cuộc bầu cử.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng trung hữu Tisza, phát biểu chiến thắng vào đêm 12/4. Ảnh: AFP

Ông Magyar nổi lên trên chính trường Hungary trong hai năm gần đây với cam kết chống tham nhũng và cải cách dịch vụ công. Ông nhận được sự ủng hộ giữa lúc nhiều cử tri mong muốn thay đổi sau thời gian dài cầm quyền của đảng Fidesz.

Thất bại của Thủ tướng Orban có thể mở đường cho EU nối lại giải ngân các khoản hỗ trợ tài chính cho Hungary. Những khoản tiền này bị đình chỉ do EU lo ngại cải cách tư pháp ở Hungary sẽ làm suy giảm các tiêu chuẩn về quyền làm chủ của người dân và nền pháp quyền.

Trong 4 năm chiến sự Ukraine, ông Orban là một trong những lãnh đạo châu Âu hiếm hoi thể hiện lập trường thân thiện với Moskva và phản đối viện trợ quân sự cho Kiev. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2025, ông Orban cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington vì được xem là chính trị gia tiên phong cho làn sóng cánh hữu ở châu Âu.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)