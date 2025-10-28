Thủ tướng Nhật tặng Tổng thống Trump gậy golf của ông Abe

Bà Takaichi trò chuyện với ông Trump về cố thủ tướng Shinzo Abe, tặng ông gậy golf của người tiền nhiệm để nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp Nhật - Mỹ.

Ngay khi bước vào sảnh Cung điện Akasaka để bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi ngày 28/10, ông Trump đã nhắc đến người bạn cũ: "Ông Abe là người bạn tuyệt vời của tôi và cũng là bạn tốt của bà".

Thủ tướng Takaichi từng được ông Abe bổ nhiệm vào nội các năm 2006 và sau đó làm Bộ trưởng Nội vụ giai đoạn 2012-2020. Mối quan hệ thân tình giữa ông Trump và ông Abe từng góp phần định hình quan hệ Mỹ - Nhật trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Bà Takaichi cảm ơn Tổng thống Trump vì tình bạn lâu dài với cố thủ tướng Abe, cũng như việc ông đã dành thời gian tiếp đón bà Akie, vợ của ông Abe, tại Mar-a-Lago sau khi đắc cử. Thủ tướng Nhật Bản cũng chọn Sunao Takao, người từng làm thông dịch viên riêng cho ông Abe, làm phiên dịch cho sự kiện này.

Bà Takaichi tặng ông Trump cây gậy golf ông Abe từng sử dụng. Nó được trưng bày trong hộp kính, đặt cùng với quả bóng golf mạ vàng và túi golf có chữ ký của nhà vô địch người Nhật Hideki Matsuyama.

Tổng thống Trump được tặng gậy golf của cố thủ tướng Abe Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump gậy golf của cố thủ tướng Shinzo Abe ngày 28/10. Video: X/MargoMartin47

Giới chuyên gia đánh giá bà Takaichi muốn nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân đặc biệt này để củng cố vị thế của chính phủ thiểu số và xử lý các vấn đề nhạy cảm như chi tiêu quốc phòng khi thảo luận với ông Trump. Cuộc gặp diễn ra trùng ngày mở phiên tòa xét xử nghi phạm ám sát ông Abe ở thành phố Nara, quê hương của nữ Thủ tướng.

"Tôi tin rằng mối quan hệ tin cậy giữa hai lãnh đạo sẽ giúp củng cố liên minh song phương", nghị sĩ Masahiko Shibayama, cựu cố vấn của ông Abe, nhận định.

"Với ông Trump, chính trị luôn mang màu sắc cá nhân. Thủ tướng Takaichi gợi lại hình ảnh ông Abe là một bước đi khôn ngoan, đặt nền tảng cho quan hệ tốt đẹp", cựu quan chức ngoại giao Mỹ Mark Davidson nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Cung điện Akasaka ngày 28/10. Ảnh: AFP

Tại buổi gặp, hai lãnh đạo cùng ký lên mũ bóng chày mang dòng chữ Japan Is Back (Nước Nhật đã trở lại), khẩu hiệu nổi tiếng do cố thủ tướng Abe khởi xướng và được bà Takaichi sử dụng trong chiến dịch tranh cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP). Hai người đã cùng xem trận bóng chày thuộc giải Major League Baseball trước khi họp báo.

Bà Takaichi còn mời ông Trump dùng bữa trưa với thịt bò Mỹ và trưng bày xe bán tải Ford F-150 cùng xe do Toyota sản xuất tại Mỹ. Theo truyền thông Nhật Bản, Tokyo dự định mua khoảng 100 xe F-150, đồng thời "nhập khẩu ngược" xe Toyota lắp ráp ở Mỹ để thể hiện thiện chí trong thương mại.

Bà Takaichi cũng thông báo kế hoạch tặng 250 cây hoa anh đào và pháo hoa Nhật Bản cho lễ Quốc khánh Mỹ năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.

Tổng thống Trump ca ngợi "kỷ nguyên vàng mới" trong quan hệ hai nước. Hai bên ký văn bản tái khẳng định thỏa thuận đạt được hồi tháng 7, trong đó Mỹ giảm thuế đối ứng xuống 15% để đổi lấy cam kết 550 tỷ USD đầu tư từ Nhật Bản. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác bảo vệ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và chống lại "các chính sách phi thị trường và không công bằng".

Thanh Danh (Theo Reuters, Chosun, NY Post)