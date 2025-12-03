Thủ tướng Nhật nhận giải thưởng với phát ngôn 'làm việc không ngừng nghỉ'

Tuyên bố "làm việc, làm việc, làm việc và làm việc" của bà Sanae Takaichi hồi tháng 10 nhận được giải "từ của năm 2025" tại Nhật Bản.

Trong số 10 từ hoặc cụm từ tiếng Nhật có tầm ảnh hưởng nhất lọt vào vòng chung kết giải thưởng Niên giám Xã hội Đương đại Nhật Bản năm 2025, tuyên bố "làm việc, làm việc, làm việc và làm việc" của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người phụ nữ đầu tiên ở Nhật Bản đảm nhận vị trí này, đã giành chiến thắng và trở thành "Từ của năm 2025".

"Là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quốc gia, tôi có mong muốn nhiệt thành được làm việc, làm việc, làm việc và làm việc để đóng góp cho đất nước và nhân dân", bà Takaichi phát biểu tại lễ trao giải ở Tokyo ngày 1/12, nhắc đến những người lao động đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo cuộc sống cho nhân viên và gia đình.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không có ý khuyến khích mọi người làm việc quá sức, cũng không ám chỉ rằng làm việc kéo dài nhiều giờ liên tục là tốt", bà nói tiếp.

Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại lễ nhận giải "từ của năm 2025" tại Tokyo ngày 1/12. Ảnh: JIJI

Tuyên bố của bà Takaichi khi nhậm chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản hồi tháng 10 làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong bối cảnh nước Nhật đang áp dụng cải cách văn hóa công sở để cân bằng giữa cuộc sống và công việc tốt hơn.

Những người ủng hộ cải cách chỉ trích câu nói của bà Takaichi, cho rằng bà đã phủ nhận nhu cầu cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trong khi nhiều người thuộc thế hệ cũ lại ủng hộ bà với thái độ cảm thông, bởi cho rằng thời trẻ họ cũng từng làm việc hết sức mình như thế.

Tình trạng karoshi (làm việc tới chết) ở Nhật Bản là vấn đề báo động suốt thời gian dài và chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết vấn đề này trong thập kỷ qua.

Ban tổ chức lưu ý các từ khóa năm 2025 phản ánh nhiều thay đổi lớn về chính trị. Sự kiện bà Takaichi nhậm chức là tin tức quan trọng đối với Nhật Bản năm 2025, nên cụm từ "nữ thủ tướng" cũng được chọn là từ thông dụng của năm.

Một từ khác nằm trong danh sách là "thuế quan của ông Trump", chính sách mà đất nước Nhật đối mặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa đã lên nhận giải thưởng cùng bà Takaichi.

Một số từ nữa là "gạo cũ", chỉ gạo dự trữ từ vụ thu hoạch 3-5 năm trước được chính phủ bán ra do thị trường thiếu gạo và giá gạo tăng cao; "bắn khẩn cấp" và "gấu tấn công" liên quan tới tình trạng gia tăng số vụ gấu tấn công người ở Nhật Bản.

Hồng Hạnh (Theo Japan Times, Mainichi)