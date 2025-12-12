Thủ tướng Nhật lần đầu vào top 'những phụ nữ quyền lực nhất' của Forbes

Forbes công bố danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, trong đó bà Takaichi xếp thứ ba, nhờ tầm ảnh hưởng trên trường chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tạp chí Forbes của Mỹ ngày 10/12 công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, trong đó hai vị trí đầu tiên không đổi so với năm ngoái và cái tên được chú ý nhất là Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người được xếp thứ ba.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thứ hai là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde. Đây là năm thứ tư liên tiếp hai nữ lãnh đạo châu Âu giữ vị trí này.

Bà Takaichi là nữ Thủ tướng Nhật đầu tiên được xếp vào danh sách này. Đây là danh sách thường niên được Forbes công bố nhằm tôn vinh những phụ nữ có tác động lớn đến kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội toàn cầu. Tạp chí đánh giá mức độ ảnh hưởng của ứng viên dựa trên các tiêu chí như quyền lực, tầm ảnh hưởng tài chính, phạm vi tác động, khả năng tạo thay đổi và mức độ hiện diện.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: Reuters

Bà Takaichi, cựu bộ trưởng an ninh kinh tế, đắc cử Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 10. Bà là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ nước này. Theo Forbes, các quyết định của bà Takaichi có thể "định hình cơ cấu quyền lực Đông Á, cùng sự ổn định của ngành sản xuất toàn cầu", trong bối cảnh tiến bộ AI, chuỗi cung ứng chip bán dẫn ngày càng quan trọng.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đứng thứ 4, tiếp sau là Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Nhiều nữ chính trị gia và nữ doanh nhân nổi bật cũng được lựa chọn trong danh sách.

Danh sách năm nay góp mặt nhiều phụ nữ đóng vai trò tích cực trong đa dạng lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin và tài chính. Tuy nhiên, Forbes cũng chỉ ra phụ nữ vẫn chưa được tiếp cận rộng rãi với các cấp độ cao nhất của quyền lực, cũng như có khoảng cách với nam giới ở các vị trí cao nhất.

Đức Trung (Theo NHK, Forbes)