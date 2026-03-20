Thủ tướng Nhật khen Barron Trump đẹp trai giống bố

Bà Takaichi nhờ ông Trump chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới Barron, khen chàng trai 20 tuổi thừa hưởng gene đẹp từ bố mẹ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tối 19/3 gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ.

"Tôi xin phép được bắt đầu bằng việc gửi lời chúc mừng chân thành nhất nhân hai dịp kỷ niệm quan trọng", bà Takaichi phát biểu trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Thủ tướng Nhật Bản khen Barron Trump đẹp trai giống bố Thủ tướng Nhật Bản nhờ ông Trump chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới Barron Trump trong tiệc tối ở Nhà Trắng ngày 19/3. Video: Nhà Trắng

"Donald, ngày mai là sinh nhật con trai ngài, cậu Barron Trump. Tôi biết rằng cậu ấy đã trưởng thành, trở thành một quý ông cao ráo và điển trai", bà quay sang nói với Tổng thống Mỹ thông qua người phiên dịch.

"Khi nhìn ngài, tôi thấy rất rõ cậu ấy thừa hưởng ngoại hình đó từ đâu", bà Takaichi nói một cách hóm hỉnh. "Xin ngài vui lòng chuyển lời chúc mừng sinh nhật chân thành của tôi tới cậu ấy".

Lời khen ngợi khéo léo của bà Takaichi khiến ông Trump và quan khách trong bữa tiệc bật cười. Barron, người không có mặt trong bữa tiệc, sẽ tròn 20 tuổi vào 20/3.

Bà Takaichi, người thường được gọi là "Bà đầm thép" của Nhật Bản vì quan điểm bảo thủ cứng rắn, cũng gửi lời chúc mừng nước Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm thành lập.

"Mỹ từ lâu đã là biểu tượng của tự do và dân chủ trên thế giới. Thay mặt chính phủ và nhân dân Nhật Bản, tôi xin gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất tới ngài và toàn thể người dân Mỹ", bà nói.

Thủ tướng Nhật Bản, người đam mê ôtô, cũng nhắc đến giải đua Freedom 250 Grand Prix sắp tới tại Washington vào mùa hè này trong loạt sự kiện kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

"Cuộc đua này sẽ mang tiếng gầm của động cơ Chevrolet và Honda đến National Mall", bà Takaichi hào hứng giới thiệu.

Hệ thống đua xe IndyCar, đơn vị tổ chức cuộc đua do tập đoàn Nhật Bản NTT tài trợ, là một "minh chứng hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo, đại diện cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Mỹ", bà nói. "Vì vậy, tôi rất hy vọng ngài sẽ gặt hái được thành công vang dội tại sự kiện đua xe này".

Bà Melania Trump cùng con trai Barron Trump và ông Donald Trump tại West Palm Beach, Florida, ngày 6/11/2024. Ảnh: AFP

Bà Takaichi cho hay Nhật Bản sẽ tặng Mỹ 250 cây hoa anh đào nhân dịp kỷ niệm 250 năm và bày tỏ tiếc nuối khi không thể mang theo một bó hoa anh đào trong chuyến thăm Mỹ lần này.

"Kế hoạch ban đầu của tôi là mang thật nhiều hoa anh đào và trao tận tay ngài, nhưng không may là vì các biện pháp kiểm dịch rất nghiêm ngặt nên tôi đã không thể thực hiện được điều đó", bà vừa nói vừa làm động tác ôm một bó hoa lớn.

Đáp lại, ông Trump gọi bà Takaichi là "người bạn kiêm đối tác tuyệt vời", cho hay hai người đã trở nên rất "thân thiết".

Đây là sự kiện kết thúc chuyến thăm Mỹ đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật hồi tháng 10/2025. Ông Trump đã tới Nhật Bản thăm bà Takaichi năm ngoái và ủng hộ bà trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2.

Hồng Hạnh (Theo New York Post, People)