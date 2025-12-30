Thủ tướng Nhật chuyển vào dinh thự bị đồn 'ma ám'

Bà Sanae Takaichi chuyển đến dinh thự chính thức của Thủ tướng Nhật Bản ở trung tâm Tokyo, nơi bị đồn có hồn ma của các binh sĩ.

Bà Takaichi hôm 29/12 chuyển đến Dinh Thủ tướng (Sori Kotei), khu nhà được xây bằng đá và gạch nằm liền kề văn phòng của bà ở trung tâm thủ đô Tokyo, sau hai tháng nhậm chức.

Theo những người thân cận với Thủ tướng, chồng bà là ông Taku Yamamoto cũng sẽ sống tại dinh thự này để được vợ chăm sóc, hỗ trợ trong quá trình phục hồi. Ông Yamamoto, cựu nghị sĩ Hạ viện, từng bị đột quỵ.

Trong hai tháng qua, nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản ở trong khu nhà dành cho nghị sĩ, song bị chỉ trích vì mất tới 35 phút để di chuyển đến văn phòng sau trận động đất lớn hồi đầu tháng 12.

Bà Sanae Takaichi chuyển tới Dinh Thủ tướng ở trung tâm thủ đô Tokyo ngày 29/12. Ảnh: Reuters

Bà Takaichi sau đó thông báo sẽ chuyển đến dinh thự Sori Kotei để có thể nhanh chóng xử lý các tình huống khẩn cấp. "Quản lý khủng hoảng là điều tối quan trọng để điều hành đất nước", bà đăng trên X.

Bà Takaichi, 64 tuổi, lên nắm quyền với lời hứa "làm việc, làm việc, làm việc và làm việc". Thủ tướng Nhật cho biết kể từ khi nhậm chức, bà bận rộn đến nỗi chỉ ngủ được 2-4 tiếng mỗi đêm.

Dinh Sori Kotei được hoàn thiện năm 1929, trên địa điểm từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử. Năm 1932, thủ tướng Nhật khi đó là Tsuyoshi Inukai bị 11 sĩ quan hải quân bắn chết trong cuộc đảo chính quân sự. Bốn năm sau, anh rể của thủ tướng Keisuke Okada và 4 người cũng bị bắn chết trong một cuộc đảo chính khác. Những câu chuyện này làm dấy lên tin đồn dinh thự bị "ma ám".

Cựu thủ tướng Nhật Yoshiro Mori từng tâm sự với bạn rằng ông bị đánh thức giữa đêm trong dinh thự bởi âm thanh của những người lính hành quân. Junichiro Koizumi, thủ tướng Nhật giai đoạn 2001-2006, được cho là đã mời thầy Thần đạo đến dinh thự trừ tà.

Các thủ tướng Yoshihide Suga và Shinzo Abe trong thời gian nắm quyền đều không sống trong dinh thự này. Người tiền nhiệm của bà Takaichi, ông Shigeru Ishiba, từng sống tại đây và cho biết ông không sợ ma.

Cựu thủ tướng Fumio Kishida hồi năm 2021 chuyển đến dinh thự này và cho biết ông không nhìn thấy bóng ma nào, cũng ngủ rất ngon giấc. Ông Kishida là thủ tướng đầu tiên chuyển tới khu nhà này sau 9 năm nó bị bỏ trống.

Huyền Lê (Theo AFP, Jiji Press)