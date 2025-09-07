Thủ tướng Nhật Bản từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba thông báo rút khỏi chức chủ tịch đảng LDP cầm quyền, đồng nghĩa không còn giữ vị trí lãnh đạo chính phủ.

"Tôi đã quyết định từ chức chủ tịch đảng", Thủ tướng Shigeru Ishiba, 68 tuổi, cho biết trong cuộc họp báo hôm nay. Ông cho hay đã chỉ đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tổ chức cuộc bầu cử khẩn cấp để lựa chọn lãnh đạo mới, thêm rằng ông sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ cho đến khi người kế nhiệm được bầu ra.

Quyết định từ chức được đưa ra chưa đầy một năm sau khi ông trở thành chủ tịch LDP và nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Đảng LDP sau đó đánh mất thế đa số ở cả lưỡng viện quốc hội.

Sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hồi tháng 7, các đối thủ của Thủ tướng Ishiba đã kêu gọi ông rút lui để chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu. Những người ủng hộ động thái này có cựu thủ tướng Taro Aso, người hiện vẫn có sức ảnh hưởng trong đảng.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru phát biểu tại Tokyo hôm 5/9. Ảnh: AP

Dù vậy, một số thành viên kỳ cựu khác kêu gọi thận trọng, cho rằng phong cách chính trị kiểu cũ của LDP đang làm suy yếu uy tín của đảng này.

Đài NHK của Nhật Bản cho biết Thủ tướng Ishiba quyết định rời bỏ chức vụ nhằm tránh gây chia rẽ trong nội bộ LDP, còn nhật báo Asahi Shimbun nói ông không thể chịu nổi sức ép kêu gọi từ chức ngày càng tăng.

Bộ trưởng Nông nghiệp và một cựu thủ tướng Nhật Bản được cho là đã gặp ông Ishiba vào tối 6/9 để thuyết phục chính trị gia này tự nguyện rời nhiệm sở. Tuần trước, 4 quan chức cấp cao của đảng LDP đã đệ đơn từ chức.

Dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy mức độ ủng hộ của cử tri với ông Ishiba đang dần phục hồi, nhờ thỏa thuận thuế quan với Mỹ và việc chính phủ quyết định đảo ngược chính sách lúa gạo hiện tại để tăng sản lượng.

Theo kế hoạch ban đầu, nhiệm kỳ của Thủ tướng Ishiba sẽ kết thúc vào tháng 9/2027. Sau khi ông Ishiba từ chức, LDP sẽ phải chọn một lãnh đạo mới để thay thế ông, người nhiều khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật.

Các nghị sĩ LDP và quan chức địa phương trên khắp Nhật Bản sẽ nộp đơn đề cử ứng viên từ ngày 8/9. Trong cuộc bầu cử tháng 9/2024, ứng viên cần được ít nhất 20 nghị sĩ thuộc đảng LDP đề cử mới đủ điều kiện tranh chức chủ tịch đảng.

Đối thủ chính trị nổi bật nhất của ông Ishiba là Sanae Takaichi, được coi là người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn. Bà hôm 3/9 ngầm khẳng định rằng sẽ tham gia tranh cử. Tuy nhiên, cử tri được cho là không mấy thiện cảm với bà Takaichi, người đứng thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2024.

Phạm Giang (Theo AFP)