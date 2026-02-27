Thủ tướng Nhật Bản phản đối thay đổi quy tắc kế vị ngai vàng

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi phản đối việc thay đổi quy tắc kế vị hiện hành, ủng hộ việc chỉ để nam giới trong hoàng tộc tiếp quản ngai vàng.

Trong phát biểu hôm nay tại quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố tôn trọng kết luận của một hội đồng chuyên gia hồi năm 2021 rằng "việc giới hạn quyền kế vị cho hậu duệ nam giới thuộc dòng dõi hoàng tộc là phù hợp".

"Chính phủ cũng tôn trọng báo cáo này", bà nói.

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của Thủ tướng Takaichi về chủ đề đang gây tranh luận ngày càng gay gắt trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng kế vị.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trước quốc hội ngày 27/2. Ảnh: AFP

Hoàng thất Nhật Bản có bề dày lịch sử 2.600 năm, với quy định chỉ nam giới mới được kế thừa ngai vàng. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy công chúng ngày càng ủng hộ để nữ giới trong hoàng tộc lên ngôi. Nhật hoàng Naruhito có con gái duy nhất là Công chúa Aiko.

Nhật Bản đã tranh luận về vấn đề kế vị trong nhiều thập kỷ. Năm 2005, một hội đồng chính phủ chủ chốt từng khuyến nghị trao quyền kế vị cho người con lớn nhất, bất kể giới tính. Khuyến nghị này dường như mở đường cho con gái của Nhật hoàng kế vị, nhưng sự ra đời của Hoàng tử Hisahito, cháu trai của Nhật hoàng, vào năm sau đã khiến tranh luận lắng xuống.

Hoàng tử Hisahito là con trai của Thái tử Fumihito, em trai Nhật hoàng, và Công nương Kiko, đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Hoàng tử Hisahito là thành viên nam duy nhất của thế hệ trẻ có tên trong danh sách kế vị, dẫn đến lo ngại về nguy cơ khủng hoảng người thừa kế ngai vàng. Nếu quy định không thay đổi, tương lai của hoàng gia Nhật Bản sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc Hoàng tử Hisahito có con trai hay không.

Hoàng tử Hisahito, con trai Thái tử Fumihito, và Công chúa Aiko, con gái Nhật hoàng Naruhito. Ảnh: Nippon

Năm 2021, một hội đồng chuyên gia do chính phủ bổ nhiệm đề xuất xem xét cho phép hoàng gia "nhận" thêm thành viên nam, tức nam giới từ các nhánh họ hàng xa có thể được đưa trở lại hoàng tộc. Tuy nhiên, chưa rõ liệu những người đàn ông đó có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và đời sống riêng để đảm nhận trọng trách hay không.

Hội đồng cũng cho rằng các công chúa, hiện buộc phải rời hoàng gia sau khi kết hôn, có thể được phép tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công sau hôn lễ.

Những người theo chủ nghĩa truyền thống khẳng định "dòng dõi hoàng gia không gián đoạn" theo nam hệ là nền tảng của nước Nhật, và bất kỳ thay đổi lớn nào cũng có thể gây chia rẽ xã hội. Theo hiến pháp hậu chiến, hoàng gia không nắm giữ quyền lực chính trị mà chỉ mang tính biểu tượng.

Trong lịch sử, phụ nữ kết hôn với thành viên hoàng tộc thường chịu áp lực lớn phải sinh con trai, và một số thành viên hoàng gia thường xuyên trở thành đối tượng bàn tán trên truyền thông và mạng xã hội.

Hoàng hậu Masako, từng là nhà ngoại giao tài năng, đã phải vật lộn nhiều năm với chứng bệnh liên quan đến căng thẳng sau khi bước vào hoàng gia. Một số ý kiến cho rằng điều này bắt nguồn từ áp lực sinh con trai. Thái hậu Michiko, mẹ của Nhật hoàng Naruhito, cũng từng mắc các chứng bệnh do căng thẳng gây ra.

Huyền Lê (Theo AFP)