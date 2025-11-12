Thủ tướng Nhật Bản làm việc từ 3h sáng

Cường độ làm việc của Thủ tướng Sanae Takaichi khiến nhiều người lo cho sức khỏe của bà, khi bà có lúc bắt đầu làm từ 3h sáng.

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, khi tranh cử đã cam kết "sẽ làm việc cật lực" và giữ đúng lời hứa này kể từ khi nhậm chức hôm 21/10. Tuy nhiên, khối lượng công việc khổng lồ cùng cường độ làm việc cao của bà Takaichi khiến nhiều người lo cho sức khỏe của bà.

Hôm 7/11, bà Takaichi đến văn phòng từ 3h sáng để chuẩn bị cho phiên chất vấn quốc hội đầu tiên bắt đầu lúc 9h. Ngay cả với những người Nhật Bản nghiện công việc, việc bà Takaichi dậy sớm như vậy cũng là điều gây kinh ngạc.

Theo tờ Asahi Shimbun, trong phiên họp của ủy ban ngân sách quốc hội hôm đó, một số nghị sĩ đã bày tỏ lo ngại về việc Thủ tướng bắt đầu làm việc từ trước khi mặt trời mọc. Ông Takahiro Kuroiwa, thành viên đảng Dân chủ Lập hiến đối lập, cho rằng một số nhân viên đã phải thức thâu đêm để soạn thảo tài liệu.

Phản hồi về điều này, bà Takaichi than phiền rằng khu nhà ở quốc hội, nơi bà đang sống, chỉ có một chiếc máy fax cũ, gây bất tiện cho công việc. Khi ông Kuroiwa tiếp tục chất vấn tại sao bà chưa chuyển tới dinh thự thủ tướng, bà Takaichi cho biết bà sẽ chuyển đến đó khi mọi thứ ổn định.

"Hiện tôi không những không có thời gian thu dọn mà còn gần như không có thời gian ngủ", nữ Thủ tướng đáp.

Bà Takaichi nói thêm bà dự định chuyển tới dinh thự càng sớm càng tốt, nhưng trước tiên cần phải hoàn tất lịch trình cho hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, dự kiến diễn ra ngày 22-23/11.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Ảnh: Reuters

Ngay cả nghị sĩ Ken Saito cùng đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng khuyên bà Takaichi nên giảm bớt cường độ công việc khi có thể. "Bà lúc nào cũng nhắc tới công việc, tôi lo lắng về điều đó", ông nói.

Nghị sĩ Katsuhito Nakajima của đảng Dân chủ Lập hiến cho rằng bà Takaichi nên nghỉ ngơi đầy đủ. Trước những lời khuyên này, nữ Thủ tướng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười.

Tổng thư ký đảng Dân chủ Nhân dân đối lập Kazuyu Shimba chỉ trích bà Takaichi "coi thường sức khỏe của nhân viên". "Nếu Thủ tướng bắt đầu làm việc lúc 3h sáng, nhân viên cũng phải bắt đầu làm việc từ 1h30-2h sáng. Cường độ như vậy là không được", ông Shimba nói.

Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara phản hồi rằng Thủ tướng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo các câu trả lời chính xác và để các cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ.

"Thủ tướng không phủ nhận khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi vẫn thúc đẩy điều này để người tài có thể làm việc một cách an tâm", ông Kihara nói.

Trong bài phát biểu ngày 4/10, sau khi đánh bại 4 ứng viên nam để giành quyền lãnh đạo đảng, bà Takaichi từng tuyên bố sẽ gạt bỏ cụm từ "cân bằng công việc và cuộc sống". Bà cam kết sẽ "làm việc, làm việc và làm việc", đồng thời thúc đẩy các thành viên trong đảng cũng làm việc hết mình.

Theo tờ Mainichi, tuyên bố này của bà Takaichi được phần lớn được phụ nữ đi làm hoan nghênh. Women Type sau đó công bố khảo sát cho thấy 53% phụ nữ trong độ tuổi 20-49 có quan điểm tích cực về phát biểu của bà Takaichi. 29% không đồng tình, cho rằng điều này sẽ khiến các công ty bỏ qua sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ngọc Ánh (Theo Asahi Shimbun, Mainichi, Chosun)