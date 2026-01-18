Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế 'dẫn lối, mở đường' cho đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ngoại giao kinh tế có vai trò quan trọng trong thu hút nguồn lực, giúp tạo đột phá về tăng trưởng, phát triển cho đất nước.

Trong bài viết với chủ đề "Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ngoại giao kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần "dẫn lối, mở đường", thu hút các nguồn lực, tạo ra cơ hội, mở ra không gian phát triển mới để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, theo Bộ Ngoại giao.

Việt Nam đã ký kết, tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), có quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc; đã thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện trở lên với 42 nước, trong đó có 17 thành viên G20, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

Việt Nam đảm nhiệm nhiều trọng trách đa phương quan trọng như tái đắc cử Hội đồng nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, chủ nhà tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ 4 (P4G), Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, ngày 15/1. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng cho rằng ngoại giao kinh tế thời gian tới đứng trước ba trọng trách lớn, trong đó có góp phần kiến tạo không gian chiến lược cho đất nước, tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết các bài toán lớn để tạo đột phá về tăng trưởng và phát triển, nhất là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trọng trách thứ ba là xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Để thực hiện các trọng trách đó, Thủ tướng chỉ ra ba bài học quan trọng cho ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Thứ nhất là phải kiên trì với đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Bài học thứ hai là cương quyết nhưng mềm dẻo, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nhưng cũng rất linh hoạt trong triển khai để đạt được mục đích. Thứ ba là nắm chắc, nắm sâu tình hình, tham mưu phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, phù hợp.

Thủ tướng cho rằng ngoại giao kinh tế cũng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, bám sát "phương châm 5 hơn", gồm chiến lược, nhạy bén hơn; trọng tâm, trọng điểm hơn; mở rộng và sâu sắc hơn; quyết liệt, sáng tạo hơn; tích cực, trách nhiệm hơn.

"Từ một nước chưa rõ tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam hôm nay đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao", Thủ tướng cho hay.

Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt khoảng 514 tỷ USD và GDP bình quân đầu người ước đạt 5.026 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển dẫn đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài và nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại.

Thanh Tâm