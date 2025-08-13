Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng thí điểm miễn giấy phép xây dựng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu mở rộng phạm vi thí điểm miễn giấy phép xây dựng, báo cáo Chính phủ trong quý IV.

Nội dung trên được nêu trong công điện 133 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng TP HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Bộ này cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn thủ tục này, báo cáo Chính phủ trong quý IV.

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị được nêu trong công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Đầu tháng 8, ông tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là cấp phép. Theo ông, khi khu đất đã có quy hoạch phân khu, có quy định rõ về tỷ lệ xây dựng, cây xanh, chiều cao, khoảng cách giữa các công trình... người dân được quyền xây theo đúng các thông số này mà không cần xin giấy phép. "Nhà được xây 20 tầng mà cơi nới lên 21 tầng thì sẽ bị phá, không phải đi xin cấp giấy phép nữa", Thủ tướng nói.

Tại TP HCM, tính đến đầu tháng 8, Sở Xây dựng đã công bố danh mục 112 dự án trên 356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Thành phố cũng đề xuất thí điểm miễn giấy phép này cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng và mở rộng diện áp dụng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

Ngoài địa bàn TP HCM cũ, Sở được giao nghiên cứu mở rộng danh mục tại các khu vực mới sáp nhập là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo trong các đợt tiếp theo.

Tại công điện 133, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức lễ khởi công đồng loạt các dự án, công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Các bộ và địa phương cần phát triển hạ tầng cho các ngành công nghệ cao, sản xuất bền vững như khu công nghệ cao, sinh thái, khu công nghệ số tập trung... nhằm giảm khí thải nhà kính trong sản xuất của doanh nghiệp.

Ngọc Diễm