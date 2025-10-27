Thủ tướng nêu định hướng tăng cường hợp tác giữa các nước Đông Á và ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng ASEAN nâng cao hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điện hạt nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/10 dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, theo Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn, hợp tác ASEAN+3 càng cần khẳng định vai trò là động lực chính trong thúc đẩy hợp tác, tạo dựng môi trường thuận lợi để giữ vững đà tăng trưởng ở Đông Á, ứng phó kịp thời và hữu hiệu các thách thức, nâng cao khả năng chống chịu các cú sốc trong và ngoài khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tại Malaysia ngày 27/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong tình hình mới. Thứ nhất, cần nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở khu vực; tận dụng hiệu quả FTA ASEAN - Trung Quốc 3.0, đồng thời khẩn trương rà soát, nâng cấp các FTA giữa ASEAN với Nhật Bản và với Hàn Quốc; mở rộng RCEP và liên kết RCEP với các khu vực khác để đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu; tăng cường hợp tác thương mại số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành kinh tế, hỗ trợ số hoá hiệu quả.

Thứ hai, cần củng cố tự cường và khả năng chống chịu của khu vực; triển khai đồng bộ và hiệu quả Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) và Cơ chế tài chính nhanh (RFF); đẩy mạnh hợp tác an ninh năng lượng, nghiên cứu phát triển kho dự trữ năng lượng trong tình huống khẩn cấp; đầu tư phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, cơ chế cảnh báo sớm thiên tai ở khu vực.

Thủ tướng cũng đề nghị các nước Đông Á hỗ trợ các nước ASEAN có nhu cầu phát triển điện hạt nhân, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm an toàn hạt nhân. Thủ tướng đề xuất kết nối các trung tâm tài chính của các nước ASEAN+3 nhằm thu hút mạnh hơn các luồng tài chính xanh phục vụ cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở khu vực.

Thứ ba, Thủ tướng đề xuất đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển. ASEAN+3 phải là cơ chế duy trì đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác toàn diện bao trùm và bền vững, cùng nhau ứng phó hiệu quả với các thách thức chung ở khu vực và trên thế giới, hợp tác bảo vệ không gian mạng ảnh hưởng đến quyền con người và người dân khu vực.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN+3 đã thông qua Tuyên bố về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 27/10. Ảnh: BNG

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác trọng điểm này; đề nghị Trung Quốc tích cực phối hợp với Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực đường sắt và hợp tác xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp ứng phó với diễn biến chính sách thuế quan gần đây; có các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh, cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hai bên thúc đẩy mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, tích cực nghiên cứu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác liên kết điện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ của Trung Quốc tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đạt tiến triển thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt.

