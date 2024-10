Thủ tướng nêu 'ba tiên phong' với thanh niên ASEAN

LàoThủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thanh niên là niềm hy vọng của tương lai ASEAN và cần phát huy vai trò tiên phong trong tìm kiếm giải pháp, đề xuất ý tưởng mới.

Chiều 9/10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự phiên đối thoại với đại diện Thanh niên ASEAN.

Các lãnh đạo nhấn mạnh thanh niên là lực lượng to lớn, tài sản quý giá và niềm hy vọng của tương lai khu vực. Văn kiện Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc tháng hồi tháng 9 cũng nhấn mạnh "sự tham gia đầy đủ, hiệu quả, an toàn và có ý nghĩa của thanh niên là thiết yếu để duy trì và thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại Thanh niên ASEAN, chiều 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị thanh niên phát huy "ba tiên phong" nhằm thể hiện vai trò chủ động trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đổi mới và phát triển. Theo ông, thanh niên cần tiên phong trong thích ứng các xu thế mới toàn cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Đây cũng phải là lực lượng tiên phong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề xã hội ở khu vực như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường. Thanh niên cũng cần chủ động đề xuất các ý tưởng đột phá, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tương lai.

Dự Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) cùng ngày, Thủ tướng đề nghị các nước cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN kết nối, tự cường, phát triển bền vững và bao trùm.

Cùng với các động lực tăng trưởng truyền thống, các nghị viện và chính phủ cần đồng hành thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, cũng như các ngành mới nổi gồm trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật...

Theo Thủ tướng, thể chế vừa là động lực vừa là nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, Việt Nam đề nghị các nghị viện thành viên đoàn kết, hỗ trợ nhau xây dựng thể chế, góp phần bảo đảm tính tự cường, kết nối, toàn diện và bao trùm của phát triển.

Thủ tướng cũng đề nghị các nghị viện phát huy vai trò giám sát tối cao, tạo thuận lợi hơn cho chính phủ các nước tham gia và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển và tự cường của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), chiều 9/10. Ảnh: Nhật Bắc

Dự Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, tham vấn chính sách cho chính phủ về những vướng mắc về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Theo ông, việc này sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tham gia và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và từng quốc gia.

Để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, lãnh đạo Việt Nam đề nghị tăng cường huy động nguồn lực thông qua hợp tác công-tư, chuyển giao công nghệ, kết nối quản trị thông minh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. "Một ASEAN phát triển bền vững và bao trùm không thể thiếu vai trò và đóng góp của doanh nghiệp", ông nói.

Viết Tuân