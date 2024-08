Thủ tướng nêu 'ba thúc đẩy' tại hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất về ba khía cạnh thúc đẩy để phát triển khi dự hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam do Ấn Độ chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 17/8 cùng gần 20 lãnh đạo cấp cao các nước đang phát triển tham dự trực tuyến phiên khai mạc cấp cao hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam lần thứ 3 do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì với chủ đề "Trao quyền cho các nước phương Nam vì một tương lai bền vững", theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam là sáng kiến của Ấn Độ nhằm đoàn kết các quốc gia khu vực phương Nam để chia sẻ ý kiến, quan điểm và các giải pháp vượt qua những thách thức toàn cầu. Ấn Độ đã tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam vào tháng 1/2023 và tháng 11/2023, đều theo hình thức trực tuyến, thu hút sự tham gia của hơn 100 quốc gia khu vực phương Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ngày 31/7. Ảnh: Nguyễn Hồng

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thế giới đang trải qua các biến động phức tạp và chuyển đổi sâu sắc chưa từng có cả về thiên nhiên và con người, với những thách thức an ninh, đặc biệt là an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, an ninh mạng ngày càng phức tạp, tác động đến mọi quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các nước phương Nam tập trung vào ba "thúc đẩy" để có một tầm nhìn chung và tư duy, hành động, cách tiếp cận có tính toàn cầu, toàn diện và toàn dân, hướng đến tương lai thịnh vượng, bền vững cho mọi quốc gia.

Theo đó, các nước cần thúc đẩy hiệu quả và thực chất hơn tiến trình cải cách các thể chế quản trị khu vực và toàn cầu, trọng tâm là cải tổ Liên Hợp Quốc dân chủ và hiệu quả hơn, củng cố hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở vị trí trung tâm, hạn chế tối đa các rào cản thương mại và cạnh tranh không lành mạnh.

Thứ hai, thúc đẩy huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để thực hiện thành công những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Các nước cần phát huy vai trò tiên phong trong bảo đảm an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tiếp cận bình đẳng, công bằng, tự chủ và tự cường.

Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực và quản trị cho các quốc gia đang phát triển.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy các động lực mới cho tăng trưởng, đặc biệt là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, coi đây là trọng tâm trong mọi cơ chế, sáng kiến hợp tác.

Ông nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư Nam - Nam, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp cũng như kết nối khu vực hoạt động hiệu quả và thực chất.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Modi tái khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của hội nghị Tiếng nói Phương Nam trong nghị sự của G20, với minh chứng là việc Liên minh châu Phi đã trở thành thành viên thường trực của G20.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục bất định, phức tạp, đối mặt nhiều thách thức như an ninh lương thực, năng lượng, phân tách công nghệ cao, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết giữa các nền kinh tế phương Nam có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Ấn Độ mời Việt Nam tham dự hội nghị Tiếng nói Phương Nam, cho thấy vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam trong tham gia và đóng góp có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương toàn cầu.

Vũ Hoàng