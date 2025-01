Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Ba Lan cần hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 17/1 thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Warsaw, ngôi trường biểu tượng cho hợp tác giáo dục Việt Nam - Ba Lan. Hàng trăm sinh viên và cán bộ Việt Nam đã và đang theo học tại trường.

Tại sự kiện dài khoảng một giờ trước sự chứng kiến của Quốc vụ khanh Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski và các giáo sư, giảng viên, sinh viên, Thủ tướng đã nói về tình hình khu vực, thế giới hiện nay; định hướng phát triển của Việt Nam và tầm nhìn về quan hệ Việt Nam - Ba Lan hướng tới tầm cao mới.

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Warsaw, Ba Lan ngày 17/1. Ảnh: Anh Tú

Theo Thủ tướng, trong tổng thể chính sách đối ngoại, Việt Nam xác định xây dựng năng lực tự chủ đi đôi với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. "Với tinh thần đó, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Trung Đông Âu, nhất là với các nước bạn bè truyền thống như Ba Lan", Thủ tướng chia sẻ.

Trên nền tảng mối quan hệ 75 năm qua, Thủ tướng nêu 6 đề xuất để đưa quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên tầm cao mới. Thứ nhất là tạo đột phá trong việc nâng quan hệ hợp tác, hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước, hướng đến Đối tác chiến lược.

Tiếp đó, hai nước cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD mỗi năm. "Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN", Thủ tướng cho biết và nói thêm Việt Nam cũng mong đón thêm nhiều nhà đầu tư Ba Lan trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng...

Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho rằng hai nước cũng cần đột phá trong hợp tác thúc đẩy các lực lượng sản xuất mới, hiện đại và giao lưu nhân dân. Thủ tướng bày tỏ mong muốn các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Ba Lan dành nhiều nguồn lực hơn cho hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ xanh, năng lượng sạch, công nghệ mới, dữ liệu lớn, AI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai nước cần tạo đột phá trong phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương. Cuối cùng, ông đề xuất hai nước đổi mới và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh bằng các giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia và đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng.

"Nhìn về tương lai, tôi vững tin rằng Việt Nam và Ba Lan đang đứng trước những cơ hội lớn lao để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, trở thành một điển hình về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa khu vực Đông Nam Á và Trung Đông Âu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thăm chính thức Ba Lan ngày 16-18/1 theo lời mời của Thủ tướng Donald Tusk. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến Ba Lan sau 15 năm. Năm 2025 là dịp Việt Nam - Ba Lan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Anh Tú