Thủ tướng nêu 3 ưu tiên chiến lược tại hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị G20, nêu các ưu tiên chiến lược để góp phần tạo ra tương lai công bằng, bình đẳng và công lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay tham dự phiên thảo luận thứ ba của hội nghị thượng đỉnh G20 với chủ đề "Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người", do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chủ trì, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng hoan nghênh Nam Phi lựa chọn chủ đề "Khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững và trí tuệ nhân tạo", phản ánh đúng ba chuyển động lớn của thế giới hiện nay gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu - lao động.

Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là AI, đang định hình lại phương thức sản xuất và phân công lao động quốc tế, tạo nhu cầu khổng lồ về năng lượng và khoáng sản chiến lược. Đây là cơ hội để các quốc gia bứt phá, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng, tụt hậu về quản trị, đòi hỏi nỗ lực chung của toàn cầu, đặc biệt là vai trò tiên phong của G20.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận thứ ba của hội nghị G20 hôm 23/11. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược để góp phần tạo ra tương lai công bằng, bình đẳng và công lý cho các quốc gia và mọi người dân trên toàn cầu.

Đầu tiên là xây dựng quan hệ đối tác về khoáng sản chiến lược công bằng, bình đẳng, ổn định, minh bạch, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", nỗ lực thúc đẩy hợp tác, hình thành, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản bền vững, phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao, tái chế và việc làm chất lượng, bền vững đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị.

Cần ưu tiên tạo đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển thị trường việc làm hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng kêu gọi G20 ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tham gia, thụ hưởng những sáng kiến hợp tác giáo dục, giảm thiểu các rào cản, thúc đẩy hợp tác, kết nối thị trường lao động khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao, việc làm cho thanh niên, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Nên ưu tiên xây dựng và phát triển hệ sinh thái AI vì con người mà không thay thế con người. Thủ tướng đề nghị G20 tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch, bao trùm, an toàn và nhân văn, lấy con người làm trung tâm, cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ, quản trị và khai thác AI vì sự phát triển an toàn, bao trùm, bền vững.

Với phương châm "cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng niềm tin, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng", Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với G20 và cộng đồng quốc tế triển khai những ưu tiên chiến lược nêu trên bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và mọi người dân.

Những chia sẻ của Thủ tướng được hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao. Hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung của các lãnh đạo và chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 từ Nam Phi sang Mỹ.

