Thủ tướng nêu 3 đề xuất tại Hội nghị Cấp cao Đông Á

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác khi tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác, gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, chiều nay tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, theo TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho hay thế giới đang bước vào giai đoạn nhiều biến động và thách thức toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia tăng cường đoàn kết, củng cố liên kết và thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cho phát triển bền vững, bao trùm, gia tăng tương đồng, giảm thiểu khác biệt, tránh những hành động đơn phương gây nguy cơ đối đầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, cản trở thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 tại Malaysia ngày 27/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị EAS cần đi đầu trong bảo vệ những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy trật tự khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm, đồng thời tiên phong trong hợp tác thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng chia sẻ 3 đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông là yêu cầu cấp thiết, là nền tảng cho hợp tác và thịnh vượng chung, đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời phối hợp thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả.

Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình, ổn định bền vững trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các bên sớm nối lại đàm phán, kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, nghiêm túc thực hiện những nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho cứu trợ nhân đạo, qua đó thúc đẩy tiến trình hòa giải và tổ chức bầu cử tự do, công bằng, bao trùm, an toàn. Thủ tướng đề nghị các đối tác tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng ASEAN trong tiến trình này.

Lãnh đạo các nước nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường khu vực và thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa nước lớn gia tăng, cần tiếp tục phát huy vai trò của EAS là cơ chế hợp tác mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm trong dẫn dắt hợp tác và định hình trật tự khu vực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, đối thoại bình đẳng và xây dựng lòng tin chiến lược.

Các lãnh đạo đề cao tầm quan trọng của tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và những nguyên tắc ứng xử đã được thống nhất, xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường đối thoại và phối hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm, ngăn ngừa xung đột và duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, coi đây là lợi ích chung của toàn khu vực và cộng đồng quốc tế, theo đó nhấn mạnh yêu cầu kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và sớm hoàn tất COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hội nghị ủng hộ đối thoại nhằm hướng tới hòa bình bền vững ở bán đảo Triều Tiên, đề nghị các bên liên quan kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng và thúc đẩy nỗ lực ngoại giao phù hợp với những nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Hội nghị nhấn mạnh Myanmar là một phần của Cộng đồng ASEAN, kêu gọi chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho cứu trợ nhân đạo và tiếp tục triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

Vũ Hoàng