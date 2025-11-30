Thủ tướng Netanyahu xin Tổng thống Israel ân xá

Thủ tướng Netanyahu gửi đơn xin ân xá đến Tổng thống Herzog, cho biết đây là vì lợi ích quốc gia.

Văn phòng Tổng thống Israel hôm nay thông báo đã nhận đơn xin ân xá dài 111 trang được soạn thảo bởi Amit Hadad, luật sư của ông Benjamin Netanyahu, cùng một bức thư của Thủ tướng Israel gửi cho Tổng thống Isaac Herzog.

"Chấp thuận đơn sẽ cho phép Thủ tướng Netanyahu dành toàn bộ thời gian, năng lực và sức lực của mình để thúc đẩy đất nước trong thời điểm quan trọng này, cũng như giải quyết cơ hội và thách thức trước mắt", luật sư Hadad cho biết.

Ông Hadad nhấn mạnh quyết định ân xá sẽ giúp hàn gắn rạn nứt giữa các tầng lớp tại Israel, mở ra cánh cửa giảm bớt căng thẳng và "tất cả là vì mục đích củng cố khả năng phục hồi của quốc gia".

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết Bộ Tư pháp sẽ thu thập ý kiến của các cơ quan liên quan, sau đó gửi khuyến nghị đến cố vấn pháp lý của ông.

Thủ tướng Netanyahu phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường sĩ quan Bahad 1 ở miền nam Israel ngày 30/10. Ảnh: Flash90

Thủ tướng Netanyahu nói rằng các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông đã kéo dài gần một thập kỷ, phiên tòa xét xử đã diễn ra được 6 năm và dự kiến còn tiếp tục. "Vì lợi ích cá nhân, tôi cần theo đuổi quá trình pháp lý tới khi nào mọi cáo buộc được xóa bỏ. Tuy nhiên, thực tế an ninh và ngoại giao, vốn là lợi ích quốc gia, đòi hỏi điều ngược lại", ông nói.

Thủ tướng Israel cho biết quyết định gửi đơn xin ân xá do các thẩm phán gần đây yêu cầu ông trình diện tại tòa 3 lần mỗi tuần. Ông khẳng định kết thúc lập tức phiên tòa sẽ giúp xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy hòa giải rộng rãi, điều mà Israel rất cần vào lúc này.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án.

Một vụ liên quan cáo buộc ông và vợ là bà Sara đã nhận hơn 260.000 USD quà xa xỉ như đồ trang sức, rượu, xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị" cho họ. Trong hai vụ còn lại, ông Netanyahu bị cáo buộc gây tác động để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin tích cực.

Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị. Thủ tướng Israel hồi đầu tháng tuyên bố sẽ không yêu cầu ân xá, do điều này đồng nghĩa với thừa nhận mình phạm tội.

Tổng thống Israel có quyền ân xá cho những người đã bị kết án trong những trường hợp bất thường, nhưng hiếm khi thực hiện điều này trước khi thủ tục tố tụng kết thúc. Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần hối thúc người đồng cấp Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, đồng minh thân cận của lãnh đạo Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)