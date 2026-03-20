Thủ tướng: Nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa quy định theo hướng mở rộng nhóm thụ hưởng, nâng mức trần thu nhập áp dụng với người mua nhà ở xã hội.

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với Thường trực Chính phủ về các chính sách nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa Nghị định 100/2024 theo hướng mở rộng người thụ hưởng và nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội.

Theo đó, nhóm được mua nhà ở xã hội được mở rộng với người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng một tháng. Trường hợp độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập tối đa 35 triệu đồng. Người đã kết hôn có tổng thu nhập hai vợ chồng tối đa 50 triệu đồng cũng thuộc diện được xem xét.

Thủ tướng lưu ý chính sách cần khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn và doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê theo quy hoạch, phục vụ công nhân và người lao động.

Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi. Các cơ quan chức năng cũng tiếp tục hoàn thiện quy định khống chế giá nhà ở xã hội và mức lợi nhuận định mức, chính sách dành cho cán bộ, công nhân và người lao động.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp ý kiến, hoàn thiện chính sách. Hồ sơ sửa đổi sẽ được triển khai theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ trước 25/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 20/3.

Đề xuất nâng hạn mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đưa ra trong bối cảnh giá nhà ở đang có xu hướng tăng cao, vượt khả năng chi trả của nhiều người dân. Trong đó, nhóm người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng mỗi tháng không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội. Song họ cũng chưa đủ khả năng mua nhà theo mặt bằng giá hiện nay, nhất là tại đô thị lớn.

Bộ Xây dựng cũng cho biết dù nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện rõ rệt nhưng việc người dân tiếp cận loại nhà ở này còn hạn chế. Theo cơ quan quản lý, một trong các nguyên nhân dẫn tới hạn chế này là điều kiện thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Bộ dẫn số liệu của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết phần lớn người dân tại các đô thị lớn có thu nhập 21-35 triệu một tháng (với cá nhân) hoặc 41-55 triệu (với vợ chồng). Họ không thuộc nhóm được mua nhà ở xã hội, nhưng cũng không đủ khả năng tài chính để mua nhà thương mại khi giá hiện quá cao.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chung cư trên 100 triệu đồng một m2 chiếm khoảng 25% nguồn cung mới trong năm ngoái. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 40%. Còn TP HCM, mỗi m2 căn hộ khoảng 110 triệu đồng, tăng 23%.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Hiện cả nước có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm.

Lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 701.347 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho biết có thể hoàn thành mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm hai năm.

