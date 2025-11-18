Thủ tướng Na Uy mừng chiến thắng với Haaland và đồng đội

Na UyTiền đạo Erling Haaland cùng tuyển Na Uy được chào đón như những người hùng sau khi giành vé dự World Cup 2026 trên đất Italy.

Haaland (giữa) và các đồng đội được chào đón tại tòa thị chính thủ đô Oslo tối 17/11. Ảnh: EPA

Tối 17/11 tại thủ đô Oslo, Thủ tướng Na Uy, Jonas Gahr Store, Bộ trưởng văn hóa Lubna Jeffrey và Thị trưởng Oslo, Anne Lindboe tổ chức lễ mừng công đội tuyển Na Uy. Sau đó, ban huấn luyện và các cầu thủ ra ban công tòa thị chính chung vui với khoảng 50.000 CĐV.

"Thật không thể tin được. Sự ủng hộ và tình cảm mà chúng tôi nhận được ở đây hôm nay thật tuyệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều", đội trưởng tuyển Na Uy, Martin Odegaard nói.

Haaland cũng chia sẻ niềm tự hào khi được đại diện cho đất nước. Nhưng khi được hỏi về khả năng Na Uy vô địch World Cup 2026, ngôi sao của CLB Man City dè dặt trả lời: "Ồ, cứ từng bước một. Giờ tôi chỉ thấy tuyệt khi thắng Italy".

Sau đó, đội tuyển Na Uy và các CĐV cùng hát bài "Tất cả vì Na Uy", bài hát chính thức của đội tuyển kể từ World Cup 1994. Kết thúc phần giao lưu tại tòa thị chính, Haaland cùng đồng đội tới một quán bar nổi tiếng tại Oslo, nơi cũng có không gian dành cho CĐV.

Haaland (thứ hai từ phải sang) cùng các đồng đội vẫy chào người hâm mộ từ trên ban công Tòa thị chính Oslo tối 17/11. Ảnh: VG

Hôm 16/11, tuyển Na Uy thắng chủ nhà Italy 4-1 để giành vé dự World Cup 2026. Họ dẫn đầu bảng I với tám trận toàn thắng, 24 điểm và 37 bàn, hơn Italy sáu điểm. Mỗi bảng vòng loại khu vực châu Âu chỉ có một vé trực tiếp dự World Cup dành cho đội dẫn đầu, trong khi đội xếp thứ hai phải tranh vé vớt.

Trước đó, Na Uy mới chỉ dự World Cup ba lần vào các năm 1938, 1994 và 1998.

Haaland hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới vòng loại khu vực châu Âu với 16 bàn, gấp đôi ba cầu thủ xếp thứ hai gồm Harry Kane (Anh), Memphis Depay (Hà Lan) và Marko Arnautovic (Áo). Trên phạm vi thế giới, ngôi sao người Na Uy cũng dẫn đầu, hơn Almoez Ali (Qatar) 4 bàn.

Haaland và Alexander Sorloth là con của Alf-Inge Haaland và Goran Sorloth, hai tuyển thủ Na Uy dự World Cup 1994.

Thanh Quý (theo MD)