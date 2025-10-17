Thủ tướng Mông Cổ bị phế truất sau 4 tháng nắm quyền

Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã bị quốc hội phế truất sau 4 tháng nắm quyền, do những tranh cãi về chính sách xuất khẩu khoáng sản.

111 trong tổng số 126 nghị sĩ quốc hội Mông Cổ hôm nay tham gia cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Gombojav Zandanshatar, với kết quả cho thấy 71 người đồng tình phế truất ông. Với kết quả này, ông Zandanshatar mất chức sau 4 tháng nắm quyền.

Ông Zandanshatar sẽ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi thủ tướng mới của Mông Cổ được bổ nhiệm trong vòng 30 ngày.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra sau nhiều tuần chính trường Mông Cổ tranh cãi liên quan chính sách thay đổi cách đánh thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản.

Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar phát biểu tại thủ đô Ulaanbaatar ngày 13/6. Ảnh: AFP

Mông Cổ là quốc gia rất giàu tài nguyên thiên nhiên như than đá, khí đốt và khoáng sản. Tuy nhiên, đất nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức do chi phí sinh hoạt tăng cao và những lo ngại về nền kinh tế.

Sau khi nhậm chức, ông Zandanshata bị đảng Nhân dân cầm quyền chỉ trích vì thay đổi lớn trong chính sách khoáng sản. Theo quy định mới, bắt đầu từ tháng này, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải nộp tiền quyền khai thác dựa trên giá giao dịch nội địa, thay vì giá quốc tế được áp dụng từ năm 2021. Các nghị sĩ cho rằng điều này có thể gây tổn hại cho ngân sách quốc gia.

Ông cũng bị chỉ trích vì bổ nhiệm bộ trưởng tư pháp mà không thông báo cho quốc hội. Theo các nghị sĩ, động thái như vậy là bất hợp pháp.

Ông Zandanshata, 55 tuổi, nhậm chức hồi tháng 6 sau khi thanh niên Mông Cổ biểu tình tại thủ đô Ulaanbaatar để bày tỏ thất vọng với giới tinh hoa giàu có, đồng thời phản đối những gì họ cho là nạn tham nhũng và bất công tràn lan.

Người biểu tình kêu gọi thủ tướng lúc bấy giờ Luvsannamsrain Oyun-Erdene từ chức. Ông Oyun-Erdene sau đó không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và mất chức.

Huyền Lê (Theo AFP)