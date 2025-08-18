Thủ tướng: Mỗi người dân là đại sứ văn hóa để quảng bá di sản

Quảng NinhMỗi người dân sẽ là đại sứ văn hóa để lan tỏa hình ảnh di sản đến bạn bè quốc tế, thông qua sự kiện văn hóa, nhất là trên nền tảng số, theo Thủ tướng.

Tại chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc do tỉnh Quảng Minh tổ chức tối 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sau 11 năm, kể từ khi quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản thế giới năm 2014, đến nay Việt Nam mới có thêm di sản được UNESCO công nhận.

Việc này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với giá trị của di sản và tư tưởng nhân văn tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những nỗ lực của các địa phương trong gìn giữ, bảo vệ và phát huy di sản. "Vai trò, vị thế của di sản được nâng cao trên trường quốc tế cũng đồng thời tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững'', ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: Lê Tân

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, TP Hải Phòng tham mưu Chính phủ hoàn thiện và bổ sung các văn bản luật, quy chế, quy định ở cấp quốc gia và cấp chính quyền để có thể bảo vệ di sản. Cần nhận diện đầy đủ những nguy cơ ảnh hưởng tới di sản để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm ngăn chặn, giảm thiểu.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá hình ảnh di sản, trong đó mỗi người dân sẽ là một "đại sứ văn hóa" để tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng đến với bạn bè quốc tế, thông qua các sự kiện văn hóa, nhất là trên nền tảng số. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa tham gia xây dựng, vừa thụ hưởng giá trị từ di sản.

Ngày 12/7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47 tại Paris, Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) đã công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 9 và là di sản thế giới liên tỉnh thứ hai ở Việt Nam sau vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

Chùa Lân thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: Tùng Lâm

Quần thể di sản gồm 12 điểm, nằm trên ba địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, với diện tích vùng lõi 525,75 ha và vùng đệm 4.380,19 ha. Các điểm tiêu biểu gồm Thái Miếu, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang (Quảng Ninh); đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương (Hải Phòng); chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà (Bắc Ninh).

Quần thể phản ánh tiến trình hình thành, truyền bá và phục hưng của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ 13. Từ Yên Tử (khai sáng), đến Vĩnh Nghiêm (truyền bá) và Côn Sơn - Kiếp Bạc (phục hưng), hệ thống di tích thể hiện mối liên kết giữa nhà nước, tôn giáo và cộng đồng cư dân trong một giai đoạn lịch sử cụ thể.

Lê Tân